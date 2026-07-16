네이버, N배송 새벽·일요일 배송 확대...FBN 도입

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 16일부터 스마트스토어 판매자를 위한 풀필먼트 솔루션 'N배송 FBN(Fulfillment by Naver)'의 오픈 베타 서비스를 시작한다.
판매자가 상품을 물류센터에 입고하면 네이버가 재고 관리와 고객 응대를 담당하고 NFA 물류사가 보관·출고·배송을 맡는 방식이다.
판매자는 별도의 물류사 계약 없이 네이버를 통해 서비스를 이용할 수 있으며 재고·배송·반품 정보를 한곳에서 확인할 수 있다.
소비자는 신선식품, 건강식품, 유아동 상품 등 N배송으로 받을 수 있는 상품 범위가 넓어진다. 기존 오늘배송과 내일배송 중심에서 벗어나 새벽배송과 일요배송도 가능해진다.
8월부터는 반품 절차도 간편해진다. 전담 택배사가 자동 수거하고 전용 통합반품센터에서 신속하게 처리한다.
향후 네이버는 사용자에게 더 정확하고 신뢰할 수 있는 배송 경험을 제공하기 위해 물류 플랫폼 운영 경험과 데이터 분석 기술, NFA 물류사의 전문 역량을 결합할 계획이다.
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