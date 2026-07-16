국회 문체위, 22일 축구협회 청문회 연기…"여야 함께하기 위해 일정 조정"

AI 핵심 요약beta
- 문체위가 16일 대한축구협회 청문회를 연기했다.
- 국민의힘 불참과 원구성 협상 등을 고려했다.
- 다음주 전체회의서 변경안을 의결할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 문화체육관광위원회(문체위)가 당초 오는 22일 예정된 '대한축구협회 청문회'를 연기하기로 했다.
더불어민주당 소속 문체위 위원들은 16일 "현재까지 국민의힘이 참여하지 않고 있는 상황에서 원구성 협상이 막바지에 이른 점 등을 감안해 가급적 여야가 함께하는 청문회를 위해 7월 국회가 허용하는 범위 내에서 일정을 조정하기로 했다"며 이같이 밝혔다.
이들은 "다음주 중 전체회의를 열어 청문회 개최일 변경 등 관련 안건을 공식 의결할 예정"이라며 "이후 예정된 일정에 따라 청문회를 차질 없이 준비하여 국민적 의혹을 해소하고 재발방지 대책 마련에 최선을 다할 것"이라고 했다.
그러면서 "이번 청문회는 축구행정을 둘러싼 각종 논란에 대해 사실관계를 투명하게 밝히고 축구협회의 책임성과 공공성을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "국민적 관심이 큰 사안인 만큼 철저한 진상규명과 제도개선 방안 마련에 최선을 다할 것"이라고 했다.
앞서 문체위는 지난 9일 '대한축구협회 현안 관련 청문회 실시계획서 채택의 건'을 범여권 주도로 의결하고 22일 청문회를 실시하기로 했다.
jeongwon1026@newspim.com