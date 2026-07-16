한전, 에너지 AI 혁신포럼 출범…공공 AI 정책·기술 논의 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 16일 에너지 AI 혁신포럼을 출범했다
- 포럼은 공공 에너지 AI 정책·기술 현안을 논의하는 상시 협의체로 운영된다
- 한전은 외부 전문가와 AI 거버넌스를 구축해 국가 에너지 AI 생태계 핵심 협의체로 키운다
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데이터 거버넌스·AI 보안 논의
BIXPO 연계해 에너지 AI 확산
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 에너지 분야 인공지능(AI) 정책과 기술 현안을 논의하기 위한 상시 협의체를 출범했다.
한전은 한국인공지능소프트웨어산업협회(KOSA)와 공동으로 한전 아트센터에서 '에너지 AI 혁신포럼' 출범식과 첫 포럼을 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 포럼은 '생성형 AI 시대, 신뢰 기반 공공 AI 혁신 전략'을 주제로 열렸다. 정부와 학계, 연구계, 산업계 전문가들이 참여해 에너지 AI 정책과 기술 현안을 논의하는 협의체로 운영된다.
포럼은 앞으로 데이터 거버넌스와 AI 보안 등 제도적 과제, AI 인프라와 피지컬 AI 등 기술적 과제를 중점적으로 다룰 예정이다.
한전은 지난 1월 'KEPCO AI 대전환 로드맵'을 확정한 데 이어 3월 'AI 경영혁신'을 선포하며 AI 전환을 본격화했다. 4월과 5월에는 'AI 자문위원회' 구성과 'KEPCO Energy AI Partner' 출범을 추진했고, 6월에는 이사회 내 'AI 위원회'를 신설했다.
이번 포럼은 한전의 AI 거버넌스 구축 작업의 연장선이다. 한전은 내부 역량을 외부 전문가 네트워크와 연결해 국가 에너지 AI 생태계를 견인하고, AI 정책 완성도와 공동 기술개발·실증 역량을 높인다는 계획이다.
한전은 오는 11월 빛가람국제전력기술엑스포(BIXPO)와 연계해 2차 포럼을 개최할 예정이다. 이를 통해 에너지 AI 혁신포럼을 국가 에너지 AI 생태계의 핵심 협의체로 발전시켜 나갈 방침이다.
문일주 한전 기술혁신본부장은 "에너지 산업을 가장 잘 이해하는 한전이 국내 에너지 AI 정책 논의를 주도해 정부 정책과 산업 현장을 잇는 가교 역할을 하겠다"며 "국민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 끊임없이 소통하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com