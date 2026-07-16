정점식·이준석 오는 21일 회동 예정…대여 투쟁 공조 논의 주목

AI 핵심 요약beta
- 이준석 개혁신당 대표와 정점식 원내대표가 21일 회동한다
- 이 대표는 정 원내대표가 여야·야당 간 교류 복원을 위해 식사를 제안했다고 밝혔다
- 이 대표는 대여 투쟁 공조 의지는 있으나 국민의힘 일각의 개혁신당 공세가 걸림돌이 되지 않길 기대한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표와 정점식 국민의힘 원내대표가 오는 21일 회동한다.
이 대표는 16일 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 정 원내대표와의 회동과 관련해 "예전에 정점식 원내대표께서 저희 개혁신당을 예방하시고 식사를 한번 하자는 취지로 말씀하셔서 잡히게 됐다"고 밝혔다.
이 대표는 정 원내대표의 회동 제안 배경에 대해 "최근 여야 간 대립 구도 속에서 여야 간에는 잘 이뤄지지 않고 야당 간 교류에서도 이런 것들이 사라진 측면이 있었는데 정 원내대표가 그걸 복원하려는 것이 아닌가 생각한다"고 설명했다.
일각에서 제기되는 야권의 대여 투쟁 공조 관측과 관련해서는 "생각이 비슷한 사안에 대해서는 특검부터 시작해서 공조하자는 입장을 가지고 있었다"고 말했다.
다만 "최근 일부 국민의힘 인사들과 국민의힘에서 쫓겨난 인사가 개혁신당에 대한 공세적인 입장을 가지면서 그 진위가 의심되는 상황이 있었다"며 "그런 것들이 앞으로 양당의 대여 공조에 있어 뜬금없는 흠으로 작동하지 않기를 기대하면서 이야기해보겠다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com