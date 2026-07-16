휴메딕스, 中 그레니아와 '엘라비에' 현지 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 휴메딕스는 16일 중국 그레니아와 전략적 파트너십을 맺고 엘라비에 브랜드로 중국 시장 공략에 나섰다.
- 양사는 9월 엘라비에 리투오 ECM 코스메틱을 출시하고 그레니아 전문 스킨케어 프로그램과 오프라인 유통망을 활용할 계획이다.
- 휴메딕스는 온·오프라인을 연계한 O2O 전략으로 중국 전역 에스테틱·전자상거래 채널에서 프리미엄 에스테틱 솔루션을 확대하겠다고 밝혔다.
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9월 신제품 출시·O2O 유통 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 중국 안후이성 소재 뷰티 전문기업 그레니아(GRENIA)와 전략적 파트너십 계약을 체결하고 더마 코스메틱 브랜드 '엘라비에'의 중국 시장 공략에 나선다고 16일 밝혔다.
그레니아는 자체 연구개발(R&D) 역량을 갖춘 바이오 뷰티 기업으로, 중국 전역에 에스테틱 살롱 네트워크와 전문 교육 시스템을 운영하고 있다.
휴메딕스는 이번 협력을 통해 고기능성 에스테틱 코스메틱 브랜드인 엘라비에를 그레니아의 전문 스킨케어 프로그램에 적용하고, 현지 오프라인 유통망을 확대할 계획이다.
양사는 오는 9월 브랜드 마케팅과 함께 '엘라비에 리투오(Re2O) ECM 코스메틱'을 중국 시장에 출시할 예정이다. 해당 제품은 피부과학 기술을 기반으로 개발된 피부관리 제품이다. 또한 현지 에스테틱 네트워크를 기반으로 오프라인과 온라인을 연계하는 O2O(Offline to Online) 전략을 추진한다. 오프라인 유통망을 기반으로 전자상거래 시장까지 판매 채널을 확대한다는 방침이다.
휴메딕스 관계자는 "고기능성 스킨케어 제품을 통해 중국 소비자들에게 프리미엄 에스테틱 솔루션을 제공할 계획"이라며 "온·오프라인을 아우르는 유통 전략을 바탕으로 중국 시장에서 성과를 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com