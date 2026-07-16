한미약품·키움증권, 바이오벤처 투자 행사 개최…협력 생태계 조성

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 16일 키움증권과 바이오 행사 개최했다
- 15일 행사서 바이오벤처 10곳 IR·1대1 미팅 진행했다
- 한미약품은 오픈이노베이션 플랫폼 지속 운영 계획 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 키움증권과 'Hanmi × Kiwoom Bio Innovation Day'를 개최했다고 16일 밝혔다.
행사는 지난 15일 서울 송파구 한미 C&C 스퀘어에서 열렸다. 이날 행사에서는 국내 바이오벤처 10개사가 기업설명(IR)을 진행했으며, 발표 전후로 참여 기업과 투자자 간 1대1 미팅도 함께 운영됐다.
행사에는 바이오벤처를 비롯해 벤처캐피털(VC), 사모펀드(PE), 증권사, 전략적 투자자(SI) 등 제약·바이오 업계 관계자들이 참석해 기술과 사업화 전략을 공유하고 투자 및 협력 방안을 논의했다.
황상연 한미약품 대표는 "바이오 산업의 경쟁력은 바이오벤처와 학계의 창의적인 아이디어, 제약업계의 연구개발(R&D) 및 상업화 역량이 유기적으로 연결될 때 더욱 강화될 수 있다"며 "이번 행사가 기업과 투자자 간 협력 관계를 구축하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
IR 발표에는 에스엔이바이오, 오토텔릭바이오, 씨앤큐어, 포트래이, 에어로바이오, 오디엔, 리파인, 휴런, 딥카디오, 메디튤립 등 10개 바이오벤처가 참여했다. 이들 기업은 보유 파이프라인과 핵심 기술, 사업화 전략 등을 소개했으며, 만성질환 및 뇌질환 신약, 인공지능(AI) 기반 신약개발 플랫폼, 디지털 의료기기 등 다양한 기술이 발표됐다.
행사에는 바이오벤처와 투자업계 관계자 등 80여 명이 참석했다. 참여 기업과 투자자들은 기술 경쟁력과 사업 가능성을 공유하고 후속 협력 방안에 대한 의견을 교환했다. 한미약품은 이번 행사를 계기로 바이오벤처와 투자자를 연결하는 오픈이노베이션 플랫폼을 지속적으로 운영할 계획이다.
한미약품 관계자는 "국내 바이오벤처의 성장 기반을 넓히고 제약·바이오 산업의 혁신 생태계 활성화를 위해 마련한 행사"라며 "앞으로도 유망 바이오벤처와 투자자, 산업 관계자를 연결하는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com