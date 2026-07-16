에이피알, 주당 2500원 중간배당…총 936억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 16일 중간배당 실시를 공시했다
- 보통주 1주당 2500원, 총 936억원 규모다
- 8월 3일 기준으로 31일 배당금을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에이피알은 이사회 결의를 통해 중간배당을 실시하기로 했다고 16일 공시했다.
이번 중간배당은 보통주 1주당 2500원의 현금배당으로, 총 배당금은 약 936억원 규모다. 배당 기준일은 오는 8월 3일이며, 배당금은 같은 달 31일 지급될 예정이다.
에이피알의 중간배당은 지난해에 이어 2년 연속 실시된다. 회사는 2024년 상장 이후 현금배당과 자기주식 취득 및 소각을 병행하는 등 주주환원 정책을 추진해 왔다. 자사주 취득과 소각을 통해 약 3100억원 규모의 주주환원을 실시했으며, 이번 배당 포함 상장 이후 누적 주주환원 규모는 약 4000억원에 달한다.
에이피알은 지난 3월 상장 후 첫 기업가치 제고(밸류업) 계획을 발표하고 중장기 성장 전략과 주주환원 정책을 공개했다. 당시 연결 당기순이익 기준 주주환원율을 25% 이상 유지하겠다는 방침을 제시했다. 한국IR협의회가 주관한 '2025년 한국IR대상'을 수상하는 등 투자자 소통 활동도 이어가고 있다.
에이피알 관계자는 "주주가치 제고는 회사의 지속 가능한 성장 전략과 함께 추진해야 할 중요한 경영 원칙"이라며 "앞으로도 성장 투자와 주주환원의 균형을 유지하며 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com