이찬진 금감원장 "금리 인상 리스크 점검…금융시장 변동성 커질수도"

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금융감독원장이 16일 기준금리 인상에 따른 금융시장 리스크 점검과 대비를 주문했다
- 금감원은 기업 자금조달·취약차주 부담·중소형 금융사 유동성·주식시장 변동성 등 부문별 위험을 상시 점검하기로 했다
- 연체율·부실 확대와 보험사 건전성 악화에 선제 대응하고 관계기관 공조 아래 금융시장 안정을 도모한다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이찬진 금융감독원장이 16일 기준금리 인상과 관련해 "금융시장 변동성이 더욱 확대될 수 있으므로 철저한 대비태세를 갖춰야한다"고 주문했다.
금융감독원은 이날 이 원장 주재의 '금융상황 점검회의'를 열고 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 25bp 인상에 따른 금융시장 동향 및 대내외 리스크 요인을 점검했다.
이 원장은 "금융통화위원회의 기준금리 인상은 시장의 예상에 부합하는 것으로 평가된다"면서도 "기업 자금조달 여건 악화, 취약차주 금리 부담 상승 등 금리 인상에 따라 발생 가능한 부문별 리스크 요인들을 면밀히 점검하라"고 지시했다.
이에 금감원은 시장금리 상승으로 기업의 자금조달에 어려움이 발생하는지 살펴보고, 은행 등 금융회사를 통해 필요한 자금이 원활히 공급되도록 지원하기로 했다.
중·저신용자와 영세 소상공인, 취약기업의 채무상환 부담이 커지는지도 점검한다. 은행권의 생산적 금융과 포용금융 공급이 안정적으로 이뤄지도록 유도할 방침이다.
대출 연체율 상승 등 부실 확대 가능성에 대비해 금융회사에는 선제적인 연체채권 정리 등 건전성 관리를 강화하도록 지도한다. 자금조달 여건 악화에 취약한 중소형 금융회사의 유동성 상황도 면밀히 살피고 필요할 경우 유동성 확충을 유도할 예정이다.
주식시장 변동성 확대에 따른 개인투자자의 손실 가능성도 점검 대상이다. 금감원은 반대매매 증가 가능성에 대비해 증권사별 신용융자와 미수거래 추이를 지속적으로 살펴보고 이상 징후가 나타날 경우 적극 대응하기로 했다.
금리 상승으로 건전성 악화가 우려되는 일부 보험사에는 자산·부채 듀레이션 격차를 축소하는 등 위험 관리를 강화하도록 유도한다. 지난 6일부터 서울 외환시장이 24시간 운영됨에 따라 환율과 거래량, 금융회사의 외화 조달·운용 여건도 상시 점검한다
이 원장은 "국내 실물경제의 견조한 회복 흐름이 우리 경제와 금융권 전반으로 확산될 필요가 있다"며 "금융시장 안정과 금융회사 건전성 관리를 위해 관계기관 간 긴밀한 공조 아래 업무에 만전을 기해달라"고 당부했다.
romeok@newspim.com