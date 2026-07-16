[핌in현장] '중예산 제작지원작' 배우 출연료 10% 상한…韓영화발전 위해 '대타협'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 정부와 영화 제작사, 주요 매니지먼트사 대표들이 한국영화 제작 활성화를 위해 손을 맞잡았다. 문화체육관광부(문체부)와 영화진흥위원회(영진위)가 지원하는 '중예산 제작지원 사업' 선정작은 주·조연급 배우의 출연료가 순제작비의 10% 로 상한을 두는 방안에 협력한다.

16일 국립현대미술관 서울관에서 국내 주요 매니지먼트사 및 영화 제작 단체들과 함께 '한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식'이 열렸다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식에서 인사말을 하고 있다. [사진=문체부]

이 자리에는 최휘영 장관, 한상준 영진위 위원장, 손석우 BH엔터테인먼트 대표, 최원영 매니지먼트숲 팀장, 김경진 제이와이드컴퍼니 본부장, 이은 한국영화제작가협회 회장, 이하영 영화프로듀서조합 전문위원이 참석했다.

이날 최휘영 장관은 "오늘 한국 영화의 미래를 함께 고민해 주시는 관계자분들을 모시게 되어서 정말 반갑다. 우리 한국 영화가 마주하는 현실이 녹록지 않다. 제작비는 치솟고 관객들의 눈높이는 높아졌으며 K콘텐츠라고 해서 전 세계가 열광하지만 코로나 이후에 영화 제작을 부담했다. 또 우리 영화의 허리라고 할 수 있는 중예산 영화처럼 더 설 자리를 이어가고 있다"고 말했다.

최 장관은 "정부도 무너진 영화 생태계를 다시 복원하기 위해서 올해 추경 예산까지 포함해서 중국산 영화 제작 지원 사업 규모를 전년 대비 4배 이상 확대했다"면서도 여전히 힘든 현실을 짚었고, "오늘 우리가 체결하는 협약은 지금 참 특별하고 뭉클하게 다가온다"고 소회를 얘기했다.

이어 "배우 출연료의 상한 설정에 자발적으로 동참하겠다는 약속은 단순히 제작 비용의 절감을 넘어서 우리가 사랑하는 한국 영화를 함께 살려보자는 배우분들과 매니지먼트사 여러분의 따뜻한 연대이자 용기 있고 성숙한 결단"이라며 "나보다 우리를, 오늘보다 내일을 먼저 바라봐 주시는 그 마음에 진심으로 경의를 표한다"고 협약 참여 주체들에게 감사했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식에서 손석우 BH엔터테인먼트 대표와 인사를 나누고 있다. [사진=문체부]

최 장관은 또 "이번 협약은 법적 강제력이 없는 도덕적 합의지만 서로를 향한 단단한 신뢰가 바탕이 되었기에 그 어떤 법보다 강한 힘을 가질 것"이라며 "앞으로 꾸려질 민간 주도의 협의체 역시 매니지먼트사를 포함한 우리 영화인들이 함께 머리를 맞대고 건강한 제작 환경을 조성하기 위해 고민하는 따뜻한 소통의 장이 되기를 기대한다. 정부 또한 여러분이 외롭지 않게 든든한 버팀목이 되어서 정책적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

한상준 위원장은 "지금 한국 영화는 새로운 전환점에 서 있다. 제작비 상승과 투자 위축이 이어지는 가운데 영화진흥위원회는 중예산 영화 제작 지원이 한국 영화의 다양성과 지속 가능한 성장의 마중물이 될 수 있다고 생각한다.

오늘 여러분께서 함께해 주신 자율 협약은 한국 영화가 다시 건강한 제작 생태계를 만들어가기 위한 공동의 약속"이라며 감사를 표했다.

한 위원장은 "더 많은 작품이 안정적으로 기획되고 제작될 수 있도록 제작사와 매니지먼트사가 상생 방향을 함께 모색했다는 점에서 큰 의미가 있다고 생각한다. 뜻을 모아주신 제작사와 매니지먼트사 여러분께 깊이 감사드린다. 현장의 자율적인 협력과 신뢰는 어떤 제도보다도 강력하며 한국 영화가 다시 도약하는 중요한 밑걸음이 될 것이라 믿는다"라고 했다.

손석우 BH엔터테인먼트 대표는 "저는 한류라는 말이 없던 시절부터 이 일을 해왔다. 해외를 다닐 때마다 K콘텐츠를 향한 전 세계의 관심과 사랑을 직접 느끼게 되면 이 산업에 몸 담고 있는 한 사람으로서 참 감사하고 자랑스럽다는 생각이 든다. 하지만 해외의 위상과 달리 우리가 마주하고 있는 국내 산업의 현실은 결코 녹록지 않다. 영화와 드라마를 비롯한 콘텐츠 산업 전반이 쉽지 않은 시간을 지나고 있다"고 현실을 짚었다.

손 대표는 "지금 산업이 빠르게 성장하는 과정에서 생긴 여러 불균형과 구조적인 문제를 함께 돌아보고 더 건강한 생태계를 만들어가야 할 시기라고 생각한다. 그래서 이 자리가 더욱 의미 있다고 생각한다. 오늘의 협약이 누가 더 양보하느냐를 이야기하는 자리가 아니라 어떻게 함께 오래 갈 수 있는 사람 만들 것인가를 고민하는 첫걸음이 되길 바란다"고 정책 효과를 기대했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식에서 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=문체부]

이은 한국영화제작가협회 회장은 "영화 현장에 오래 있었지만 지금보다 더 어려운 적이 없었던 것 같다. 문체부 이하 모두 발벗고 나서서 이 문제를 극복해 나가려고 하는 지금, 중예산 영화 지원을 위해서 문화부에서 이렇게 노력해 주고 진심으로 감사드린다. 이번 협약을 위하여 손석우 대표님을 포함해서 배우 기획사 쪽에서 노력을 해 주셔서 감사드린다"고 말했다.

이번 협약은 정부와 영화진흥위원회가 지난해부터 예산을 긴급 편성해 진행 중인 중예산 영화 제작 지원과 올해 추가경정예산을 대폭 확대한 것의 일환으로 성사됐다. 지난해엔 120편의 영화가 지원 접수를 했으며 6편이 실제 지원을 받았다. 올해는 334편의 신청작 중 16편이 지원 사업에 선정됐으며, 추경을 통한 예산 집행 당시에도 132편이 접수돼 20편이 추가 지원을 받게 됐다. 현재까지 42편의 영화가 정부 지원을 받고 있다.

영진위에 따르면 일부 선정작은 투자나 캐스팅이 이루어지지 않아서 지원을 철회한 사례도 있다. 이번 협약 역시 이같은 상황을 방지하기 위한 방한의 일환이다. 핵심은 제작 초기에 부담은 함께 나누고, 작품이 성공하면 그 성과도 함께 나누는 상생의 제작 문화를 만들어 가는 데 있음을 영진위 관계자는 강조했다.

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