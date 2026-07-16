초기업노조 "파운드리 이직 의향 81.5%"…삼성 DS 인력 유출 경고

AI 핵심 요약beta
- 초기업노조 삼성전자지부가 16일 DS부문 정책위원회를 출범해 인력 유출 대책 마련을 촉구했다
- 조합 조사에서 파운드리·시스템LSI 등에서 2년 내 이직 의향이 평균보다 높게 나타났다고 밝혔다
- 조합은 매월 정책위를 열어 현장 의견을 수렴하고 2027년 임단협 요구안과 메가프로젝트 대응 패키지를 준비할 계획이라고 했다
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S.LSI 75.4%·반도체연구소 60.6%…"메가프로젝트 패키지 요구안 마련"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 초기업노동조합이 디바이스솔루션(DS)부문 정책위원회를 출범시키고 파운드리와 시스템LSI 사업부의 높은 이직 의향을 공개하며 인력 유출 대책 마련을 촉구했다. 내년 임금·단체협약 교섭을 앞두고 현장 의견을 직접 반영하는 조직을 구성해 교섭력을 높이겠다는 구상이다.
16일 초기업노동조합 삼성전자 지부는 평택사업장에서 'DS부문 정책위원회 킥오프 회의'를 개최했다고 밝혔다. 정책위원회는 메모리사업부 6명, 파운드리사업부 6명, 시스템LSI사업부 5명, 공통조직 8명 등 사업부별 조합원으로 구성됐으며, 현장의 요구를 2027년 임단협 요구안에 반영하는 역할을 맡는다.
이날 회의에서는 정책위원회 운영 규칙과 조합원 이직 인식 조사 결과, 2027년 임단협 추진 일정, 정부 메가프로젝트 대응 방안, 전사 노사협의회 선거 대응 등이 주요 안건으로 논의됐다.
특히 조합이 공개한 '향후 2년 내 이직 의향' 설문조사 결과에 따르면 파운드리사업부는 응답자의 81.5%가 '높음' 또는 '매우 높음'이라고 답해 가장 높은 수치를 기록했다. 이어 시스템LSI사업부 75.4%, 반도체연구소 60.6% 순이었다. 전체 평균은 49.5%였으며 메모리사업부는 32.7%, AI센터는 31.6%로 집계됐다.
최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 "조합이 직접 조사한 이직 의향 결과는 현장의 위기감을 그대로 보여준다"며 "회사는 이를 심각하게 받아들이고 실효성 있는 인력 유출 방지 대책을 조속히 마련해야 한다"고 말했다.
이어 "2027년 임금·단체협약 교섭은 공동교섭이 아닌 초기업노조가 책임 있게 이끌겠다"며 "12월 초 교섭 개시까지 정책위원회를 중심으로 현장의 의견을 반영한 요구안을 마련하겠다"고 밝혔다.
조합은 앞으로 매월 정책위원회를 열어 사업부별 의견을 수렴하고, 정부의 메가프로젝트 추진에 대응해 정주 여건과 근로조건, 산업안전 등을 담은 '메가프로젝트 패키지 요구안'도 별도로 마련해 내년 임단협에 반영할 계획이다.
syu@newspim.com