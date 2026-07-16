CJ제일제당, 햇반·만두 등 가격 인상…평균 8% 올라

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 16일 햇반·만두 등 27개 품목 가격을 평균 8% 인상했다고 밝혔다
- 원·부재료와 포장재 비용 상승으로 햇반 12% 등 4~12% 인상하며 마트는 30일, 편의점은 다음 달 1일부터 적용한다
- 편의점용 컵반·디저트·장류·면류는 가격을 동결하고 여름 성수기 품목 중심 할인 행사도 진행할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CJ제일제당은 햇반과 만두, 생선구이 등 8개 카테고리 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상한다고 16일 밝혔다.
이번 가격 조정은 주요 원·부재료 가격과 나프타 등 포장재 비용 상승에 따른 원가 부담이 지속된 데 따른 것이다.
품목별 인상률은 햇반 12%, 만두 4.6%, 생선구이 8.4% 등으로 4.0~12% 수준이다. 인상된 가격은 대형마트는 이달 30일부터, 편의점은 다음 달 1일부터 적용된다.
다만 CJ제일제당은 학생 등 젊은 소비자들의 이용이 많은 편의점용 햇반 컵반과 디저트 제품은 이번 가격 인상 대상에서 제외했다. 고추장과 된장, 쌈장 등 장류와 냉장·냉동면 제품도 가격을 유지하기로 했다.
CJ제일제당 관계자는 "그동안 가격 인상 요인을 최대한 흡수해왔지만 주요 원·부재료 가격 상승이 지속되면서 원가 부담이 커져 일부 제품의 가격을 조정하게 됐다"며 "소비자 부담을 고려해 인상 품목과 인상 폭을 최소화했다"고 말했다.
회사는 소비자 부담을 줄이기 위해 다음 달부터 여름철 성수기 품목을 중심으로 할인 행사도 진행할 계획이다.
sykim@newspim.com