李대통령 "업무 개요도 파악 못한 기관장, 절대 용납할 수 없다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 업무보고 중 업무 파악 못한 기관장들을 강하게 경고했다.
- 이 대통령은 국민 세금으로 유지되는 공직에서 최소한 자기 업무 개요도 모르는 것은 있을 수 없는 일이라 비판했다.
- 이 대통령은 밤을 새워서라도 업무를 파악하라며 국가 공직자 시간은 5200만 시간 가치가 있다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최소한 자기 업무는 파악하라" 경고
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 2차 정부 업무보고를 받던 중 기본적인 업무 파악도 하지 못한 기관장들을 향해 경고하며 공직 기강을 다잡았다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 국민주권정부 두 번째 업무보고 진행 중 "그 기관의 가장 중요한 업무인데도 기본적인 개요조차 파악하지 못하고 그런 경우는 절대로 용납할 수 없다"며 경고했다.
이 대통령은 "어제 보니까 지난번에 그렇게 업무보고 할 때 지적하고, 또 사람들한테 좀 망신도 당하고 했음에도 불구하고 아직도 자기가 하고 있는 일이 뭔지를 모르는 그런 기관장이 있다"며 "있을 수 없는 일"이라고 강도 높게 비판했다.
이 대통령은 "앞으로 업무 보고할 때 밤을 새서라도 최소한 자기 업무는 파악해 보라"며 "국민이 얼마나 열심히 일해서 내는 세금인데 어떻게 그럴 수가 있느냐"고 거듭 비판했다.
이 대통령은 "그걸(국민 세금)로 누릴 건 다 누리면서 법률과 국민이 위임한 사무에 대해 최소한의 관심도 없이 그러면 되겠느냐"며 "국가 공직자의 한 시간은 5200만 시간의 가치가 있다"고 다시 한 번 강조했다.
pcjay@newspim.com