삼성, 미소금융재단에 2000억원 출연…포용금융 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성이 16일 금융취약계층 지원 위해 삼성미소금융재단에 2000억원 추가 출연했다.
- 삼성전자 1500억원, 금융계열사 500억원을 출연해 무담보 저금리 자금으로 약 4만명 지원한다.
- 이번 조치는 5년간 5조원 사회 기여 계획의 일환으로 포용금융 확대와 취약계층 자립을 목표로 했다.
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'5년간 5조원 사회 기여' 후속 조치…취약계층·영세 자영업자 자립 뒷받침
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 금융취약계층과 영세 자영업자의 자립을 지원하기 위해 삼성미소금융재단에 총 2000억원을 추가 출연한다. 지난 5월 약속한 '5년간 5조원 사회 기여'의 후속 조치로, 포용금융 확대에 속도를 내는 모습이다.
16일 삼성에 따르면 삼성전자는 1500억원을, 삼성미소금융재단을 운영하는 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사는 공동으로 500억원을 출연할 예정이다.
이번 출연금은 금융취약계층과 영세 자영업자를 대상으로 무담보·무보증 사업운영자금과 창업자금, 긴급생계자금 등을 지원하는 데 활용된다. 대출금리는 연 4.5% 이하의 저금리로 운영되며, 약 4만명이 혜택을 받을 것으로 삼성은 기대하고 있다.
이번 지원은 삼성전자가 지난 5월 노사합의 타결 직후 발표한 사회 기여 확대 계획의 일환이다. 당시 삼성전자는 "성장의 성과가 임직원을 넘어 우리 사회에도 선순환될 수 있도록 하겠다"며 향후 5년간 5조원 규모의 사회 기여를 추진하겠다고 밝혔다.
삼성전자는 지난달에도 구매 금액의 일부를 온누리상품권으로 돌려주는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행했다. 당초 약 4000억원 규모의 혜택을 예상했지만 고객들의 높은 참여로 지급 규모는 두 배 이상으로 늘어날 전망이다.
삼성 관계자는 "금융 지원 확대를 통해 취약계층의 경제적 자립과 안정적인 삶을 뒷받침하겠다"며 "앞으로도 포용금융의 가치를 지속 실천해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com