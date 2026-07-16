농지 없어 막혔던 청년농 창업…농지은행이 '성장 사다리' 됐다

AI 핵심 요약beta
- 한국농어촌공사가 16일 농지은행 참여수기 공모전 시상식을 열어 청년농업인 창업·성장 사례를 공유했다
- 맞춤형농지지원·생애 첫 농지지원·임대수탁·스마트팜 등 농지은행 제도를 활용해 K-뷰티·가공식품·스마트농업 창업에 성공한 청년농 사례가 다양하게 소개됐다
- 농어촌공사는 예산 확보와 제도 개선을 통해 청년농의 영농 진입부터 정착까지 지원을 강화하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년농업인 창업·성장 사례 공유
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농어촌공사가 농지은행을 활용해 농업 창업과 영농 정착에 성공한 청년농 사례를 발굴했다. 농지 확보를 바탕으로 K-뷰티 브랜드를 창업하거나 스마트팜을 운영하는 등 청년농의 다양한 성공 사례가 소개됐다.
농어촌공사는 16일 경기지역본부에서 '농지은행 참여수기 공모전 시상식'을 열고 청년농업인의 창업·성장 사례를 공유했다고 밝혔다.
올해로 3회째를 맞은 공모전은 '청년농업인, 누군가의 계기가 되다'를 주제로 열렸다. 총 70여명이 참가해 9대 1의 경쟁률을 기록했다.
이날 최우수상을 받은 장선미 청년농은 농지은행의 '맞춤형농지지원'을 활용해 토종 허브 원료 생산 기반을 마련한 뒤 화장품 브랜드 '아로마로아(AROMAROA)'를 창업했다. 농지 임차가 무산돼 어려움을 겪던 중 농지은행의 '생애 첫 농지지원' 제도를 통해 연 1% 금리로 자금을 지원받아 약 6600㎡ 규모의 농지를 확보했고, 이를 기반으로 시제품을 출시했다. 아로마테라피 치유 체험농장 운영과 해외시장 진출도 추진하고 있다.
우수상을 받은 남궁은옥 청년농은 '임대수탁사업'을 통해 확보한 농지에서 콩을 재배해 '콩심쉐이크'를 개발했다. 이 제품은 농협 하나로마트와 이마트 팝업스토어 등에 입점했으며, 최근에는 중화권 수출도 추진하고 있다.
농어촌공사는 초기 투자 부담이 큰 스마트농업 분야에서도 농지은행이 청년농의 창업 기반이 되고 있다고 설명했다.
강전욱·유호근 청년농은 '비축농지 임대형 스마트팜' 사업을 통해 농지와 시설을 함께 확보했다. 강전욱 청년농은 첫해 오이 재배로 8300만원의 수입을 올렸고, 유호근 청년농은 유럽형 완숙 토마토를 재배해 2000만원의 수익을 거두며 경기도와 안성시 농업인대상을 받았다.
이 밖에도 서은비 청년농은 재래종 개구리참외를 활용한 융복합산업을 추진하고 있으며, 전선규 청년농은 감자 브랜드를 육성해 1억6000만원의 이익을 올렸다. 나정희 청년농은 산업 자동화 분야 경험을 바탕으로 귀농해 스마트농업 창업에 성공했다.
앞으로 농어촌공사는 청년농업인의 창업 과정과 농지은행 활용 사례를 지속적으로 확산하고, 예산 확보와 제도 개선을 통해 영농 진입부터 정착까지 지원을 강화할 계획이다.
이정문 농어촌공사 농지관리이사는 "이번 공모전을 통해 농지은행이 청년농업인의 영농 진입과 정착, 성장을 돕고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "농업 창업에 성공한 청년농 사례를 확산하고 청년농업인이 한 단계 도약할 수 있도록 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com