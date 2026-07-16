청와대, '청년미래비서관' 신설…'구글 출신' 김태원 이노레드 공동대표 임명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 청년미래비서관실을 신설하고 김태원을 청년미래비서관으로 임명했다
- 청년미래비서관실은 청년 문제 해결과 미래 비전 제시를 목표로 청년 관점의 실질적 변화를 추진하는 조직이다
- 이재명 정부는 AI·디지털 전환에 따른 청년 문제에 선제 대응하며 청년들과 소통을 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 비서실장 직속으로 청년미래비서관실을 신설하고, 구글코리아 전무 출신인 김태원 이노레드 공동대표를 청년미래비서관으로 임명했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "김 비서관은 다양한 비영리 재단에서 활동하며 청년 문제에 큰 관심을 가지고 꾸준히 소통을 해 온 청년 세대의 멘토"라며 "청년들의 시선에서 혁신적인 미래 전략과 창의적인 청년 정책을 만들어 나갈 것으로 기대한다"고 소개했다.
신설된 청년미래비서관실은 청년들의 문제를 적극적으로 해결하고 미래 비전을 제시하기 위해 마련됐다. 청년의 관점에서 쉽게 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 나가고, 청년들의 마음을 이해하고 공감하며 함께 소통하는 조직으로 만들겠다는 것이 청와대의 구상이다.
강 수석대변인은 "인공지능(AI) 전환과 디지털 혁신으로 인해 일자리 문제를 포함해 청년들의 삶이 급변하는 만큼 기성세대의 틀에서 벗어난 청년 세대의 문제를 적극 해결하고 선제적으로 대응하려는 노력이 더욱 절실하다"며 "앞으로도 이재명 정부는 청년들과의 소통을 강화해 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어내기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
청년미래비서관실이 신설되면서 기존에 청와대에서 청년 관련 정책을 수립하던 이주형·최지원 청년담당관은 청년미래비서관실로 재배치됐다. 청와대는 원활한 업무 수행을 위해 추가 인력도 보강한다는 방침이다.
강 수석대변인은 "집권 2년 차를 맞아서 국민께서 체감할 수 있는 다양한 구체적인 정책들을 마련하고 실질적인 성과를 얻기 위해 애쓰고 있다"며 "그 일환으로 청년 비서관실을 새로 신설했다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com