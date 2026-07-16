엔비디아, 日 AI로봇 생태계 확대...후지쓰 등과 '피지컬 AI' 협력

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아가 16일 후지쓰·일본 로봇 3사와 피지컬 AI 로봇 생태계 구축 협력을 발표했다.
- 화낙·야스카와·가와사키중공업은 제조·물류·헬스케어용 자율 로봇과 공통 플랫폼을 개발해 인력 부족과 기밀정보 유출 우려를 줄인다고 했다.
- 엔비디아는 코스모스·네모트론·AI 반도체를 앞세워 소니·캐논·토요타·히타치·오므론 등 일본 제조업 전반으로 협력을 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 엔비디아가 일본 주요 제조업체들과 손잡고 인공지능(AI) 기반 로봇 생태계 구축에 속도를 내고 있다.
후지쓰를 중심으로 화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업 등 일본 대표 로봇 기업들이 참여해 제조업과 물류, 헬스케어 분야에서 '피지컬 AI' 상용화를 추진한다.
니혼게이자이신문에 따르면 후지쓰는 16일 화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업과 피지컬 AI 분야에서 협력한다고 발표했다. 엔비디아는 AI 기술 기반을 제공하고, 후지쓰는 중앙처리장치(CPU)와 소프트웨어를 공급하는 역할을 맡는다.
협력 분야는 기업별 강점을 반영했다. 화낙과는 제조업 생산 현장에서 AI가 스스로 작업을 수행하는 자율 생산 시스템을 개발하고, 야스카와전기와는 소매·물류 분야의 운반 자동화를 추진한다. 가와사키중공업과는 병원에서 의약품과 검체를 자동 운반하거나 접수 업무를 수행하는 AI 로봇을 개발할 계획이다.
4개 기업은 AI와 로봇 제어, 시뮬레이션 기술을 결합해 피지컬 AI의 공통 플랫폼도 구축한다. 일본 독자 기반을 마련해 기밀정보 유출 우려를 줄이고, 심화되는 인력 부족 문제를 겪는 산업 현장에서 활용을 확대한다는 구상이다.
엔비디아도 이날 로봇 개발용 기반 모델인 '코스모스(Cosmos)'의 일본 기업 지원을 확대한다고 밝혔다. 엔비디아는 지난 6월 로봇 개발 기업 협력 체계를 출범시켰으며, 현재 후지쓰와 화낙을 비롯한 10개 일본 기업이 참여하고 있다.
엔비디아는 코스모스뿐 아니라 로봇용 AI 반도체와 개발 기술도 일본 기업에 공급하고 있다. 소니그룹과 캐논 등도 엔비디아 기술을 활용하고 있으며, 일본 제조업 전반으로 협력 범위가 넓어지고 있다.
협력은 제조업을 넘어 확산되는 모습이다. 히타치제작소는 사람의 개입을 최소화한 자율형 공장 검증을 위해 엔비디아와 협력하기로 했다. 오므론도 엔비디아의 디지털 트윈 플랫폼 '옴니버스'와 연계를 강화해 반도체 기판 검사 기술 고도화에 나선다.
토요타자동차 역시 시즈오카현 스소노시의 실증도시 '우븐 시티(Woven City)' 일부 개발에서 엔비디아와 협력하고 있다. 엔비디아는 자체 AI 모델 '네모트론(Nemotron)'도 일본 시장에 확대 공급하며 신약 개발, 조선, 데이터센터, 금융 등 다양한 산업으로 협력 범위를 넓히고 있다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 15일 일본을 방문했으며, 16일 일본 경제산업성이 주최하는 행사에 참석해 소프트뱅크 등이 설립한 국가 AI 기업 '노에트라'에 대한 AI 반도체 공급 계획 등을 설명할 예정이다.
goldendog@newspim.com