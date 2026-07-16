한화오션, 390MW 신안우이 해상풍력 착공…2029년 준공

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 16일 전남 신안 해역에 390MW 해상풍력단지 착공식을 열고 건설에 들어갔다.
- 이번 사업은 국민성장·미래에너지펀드 첫 투자로 국내 공급망과 자본 기반 프로젝트파이낸싱을 완료했다.
- 한화오션·현대건설·한국중부발전이 개발·시공·운영을 맡고 8000억원 들인 해상풍력 설치선을 투입해 경쟁력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 전남 신안 해역에 390MW 규모 해상풍력 발전단지를 조성하며 국내 해상풍력 사업 확대에 나선다.
한화오션은 16일 전남 신안군에서 '신안우이 해상풍력 발전사업' 착공식을 열고 본격적인 건설에 들어갔다고 밝혔다. 발전단지는 신안군 도초면 우이도리 인근 해역에 조성되며 2029년 준공이 목표다.
이번 사업은 국민성장펀드와 미래에너지펀드의 첫 투자사업으로 선정됐다. 터빈을 제외한 주요 기자재를 국내 공급망을 통해 조달하고 국내 자본 기반의 프로젝트파이낸싱도 마쳤다.
한화오션은 사업 발굴과 인허가, 투자 유치 등을 총괄하는 디벨로퍼이자 설계·조달·시공을 맡는 EPC 주간사로 참여한다. 현대건설은 EPC 참여사로 사업을 함께 수행하며, 한국중부발전은 준공 이후 25년간 발전단지를 운영한다.
한화오션은 약 8000억원을 들여 건조 중인 차세대 해상풍력 설치선도 이번 사업에 투입할 예정이다. 이를 통해 해상풍력 개발부터 설치까지 사업 역량을 확보하고 국내 공급망 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
chanw@newspim.com