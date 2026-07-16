韩最大在野党前党鞭权性东受贿案终审判两年有期徒刑

纽斯频通讯社首尔7月16日电 韩国大法院（最高法院）16日就最大在野党国民力量党议员（前党鞭）权性东涉嫌违反《政治资金法》一案作终审判决，维持有期徒刑2年原判。随着判决生效，权性东即日起丧失国会议员资格并在今后10年内被剥夺被选举权。

资料图：韩国最大在野党国民力量党前党鞭权性东。【图片=纽斯频通讯社、摄影联合采访团】

大法院第二审判庭当天表示，经审理认为，原审在搜查扣押令关联性、违法证据排除原则、反对质询权保障、证据采信以及《政治资金法》适用等方面不存在影响判决结果的法律错误，因此驳回上诉，维持原判。

据检方指控，权性东2022年1月从时任统一教世界本部长尹永镐（音）处收受1亿韩元非法政治资金，并接受对方有关尹锡悦政府支持统一教等事项的请托，因此被起诉。

一审法院认为，权性东收受统一教提供的1亿韩元政治资金违背了国会议员应承担的职责和公众期待，判处其有期徒刑2年，并追缴违法所得1亿韩元。二审法院认为，案件证据充分，维持一审判决。

根据韩国《国会法》和《公职选举法》规定，国会议员被判处有期徒刑且判决确定后将自动丧失议员资格，同时被限制参选资格。随着此次终审判决生效，权性东正式失去国会议员身份，并在未来10年内不得参加公职选举。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社