공유, 첫 아시아 팬미팅 투어…요코하마→서울까지 6개 도시

AI 핵심 요약beta
- 배우 공유가 16일 데뷔 후 첫 아시아 팬미팅 투어를 발표했다
- 투어는 10월 4일 요코하마 시작, 방콕·자카르타·마카오·마닐라·서울 등 6개 도시에서 열린다
- 공유는 손편지와 티저 영상으로 팬들에게 감사 인사를 전하며 특별한 소통의 시간을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 공유가 데뷔 이후 처음으로 아시아 팬미팅 투어를 개최한다.
16일 소속사 매니지먼트 숲은 오는 10월 4일 요코하마를 시작으로, 방콕, 자카르타, 마카오, 마닐라, 서울까지 아시아 6개 도시에서 '2026 공유 아시아 팬미팅 투어 '더 롱 테이크(The Long Take)'를 개최한다고 알렸다.
공유가 데뷔 이래 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어인 만큼, 이번 공연은 그의 과거와 현재, 미래를 팬들과 함께 이야기하는 특별한 시간이 될 전망이다. 배우 공유이자 사람 공지철이 지나온 수많은 프레임과 시퀀스를 돌아보는 것은 물론, 앞으로 팬들과 함께 만들어 나갈 새로운 장면들까지 하나의 '롱 테이크'처럼 끊김 없이 펼쳐 보일 예정이다.
공유는 지난 10일 자신의 생일을 맞아 손편지를 통해 아시아 팬미팅 투어 개최 소식을 알리기도. 그는 "오래 함께해 주신 여러분 덕분에 지나온 시간들을 자연스럽게 돌아보게 되었다"면서 "그래서 올해는 그 시간을 직접 마주하며 함께할 자리를 준비해 보았다. 오랫동안 이어져 온 우리의 이야기에 새로운 장면을 더할 수 있기를 바란다. 늘 감사하다"라고 전했다.
이후 공개된 티저 영상 속 공유는 특유의 모던하고 댄디한 비주얼로 등장, '더 롱 테이크'의 일정을 공개해 관심을 모았다. '더 롱 테이크'는 오는 10월 4일 요코하마를 시작으로, 10일 방콕, 17일 자카르타, 11월 7일 마카오, 21일 마닐라, 그리고 28일 서울까지 아시아 6개 도시에서 진행되며, 티켓 예매 등 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.
한편, 공유는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에서 주인공 '동구' 역을 맡아 올해 공개를 앞두고 있다.
moonddo00@newspim.com