깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/16)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 16일 ASML·CXMT·TSMC 등 글로벌 반도체 이슈를 집중 조명했다.
- 애플·엔비디아·메타·스페이스X·앤스로픽 등 미국 빅테크와 IPO·공매도 동향을 상세 분석했다.
- 중국·유럽·홍콩·ETF 시장에서 AI·전기차·희토류 등 성장 섹터 투자 포인트를 제시했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월16일 제공한 콘텐츠입니다.
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