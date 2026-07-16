韩央行行长：将延续加息基调 警惕需求拉动物价上涨

纽斯频通讯社首尔7月16日电 韩国银行（央行）行长申铉松16日表示，当前韩国通胀水平预计将在一段时期内高于政策目标，韩国银行将在确认通胀能够稳定回归目标水平前继续实施应对措施。市场普遍认为，这一表态释放出央行进一步收紧货币政策的信号。

图为16日上午，韩国银行（央行）行长申铉松举行记者会，介绍央行加息背景与经济走势。【图片=纽斯频通讯社、联合摄影采访团】

申铉松当天在韩国银行金融货币委员会货币政策方向会议结束后的记者会上表示，能源价格上涨通过成本渠道向商品和服务价格传导的间接影响通常在约6个月后达到最强，并可能持续一年以上，目前这一影响仍在持续发挥作用。

他表示，与近期决定继续加息的欧洲相比，韩国经济增长势头更为强劲，不仅出口保持增长，投资和消费也表现稳健，因此在成本推动型通胀压力之外，需求侧通胀压力也可能进一步增强。

申铉松特别提到，在半导体出口持续向好、贸易条件改善的带动下，韩国国民总收入（GDI）增速明显快于国内生产总值（GDP）。数据显示，今年第一季度韩国GDP同比增长3.8%，而GDI同比增长13.2%。

他表示，随着收入改善，消费需求可能进一步扩大，由此带来的需求侧物价上涨压力值得高度关注。

他还援引美国货币政策经验指出，美联储曾于2021年低估需求侧通胀压力，延迟加息，最终导致高通胀并付出较大代价才将其控制。

谈及未来政策路径时，申铉松表示，韩国银行将根据后续公布的经济数据决定进一步加息的力度和节奏，重点关注第二季度国民总收入增长势头能否延续，以及出口增长是否保持稳定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社