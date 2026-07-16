신현송 한은총재 "증시 변동성, 금융시스템 위기될 가능성 작다"

AI 핵심 요약beta
- 신현송 총재가 16일 증시 변동성의 시스템 리스크 가능성은 제한적이라고 말했다.
- 그는 주가 변동의 소비·실물경제 파급이 크지 않다고 평가했다.
- 향후 통화정책은 증시보다 GDP·GDI·근원물가를 보겠다고 했다.
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"통화정책, 증시보다 주요 경제 지표 보면서 결정"
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신현송 한국은행 총재가 최근 국내 증시 변동성에 대해 금융시스템 전반의 리스크로 이어질 가능성은 제한적이라고 평가했다.
신 총재는 16일 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의 이후 열린 기자간담회에서 "통화정책을 하는 입장에서는 증시가 실물경제와 금융시스템에 어떤 영향을 미치는지가 가장 중요하다"며 "주식은 다른 부채나 유동성 관련 지표와 달리 시스템 리스크로 연결되는 경로는 그렇게 많지 않다"고 말했다.
최근 코스피가 급등 이후 AI·반도체주를 중심으로 급등락을 반복하면서 증시 변동성이 확대된 가운데 일각에서는 증시 변동성이 소비심리 위축과 기업 자금조달 여건 악화로 이어질 경우 향후 통화정책 경로에 영향을 줄 수 있다는 관측이 제기돼 왔다.
신 총재는 주가 변동이 실물경제에 미치는 영향도 제한적이라고 평가했다. 그는 "주식 가치가 100만원 증가하면 소비는 약 1만3000원 늘어난다는 분석이 있다"며 "큰 그림에서 보면 자산 효과는 그렇게 큰 편이 아니다"고 설명했다.
이어 해외 사례를 언급하며 "2000년대 초 나스닥 버블 당시에도 주가가 큰 폭으로 조정받았지만 경제와 금융시스템 전체에 미친 영향은 제한적이었다"며 "증시가 일부 조정을 받더라도 금융시스템 전반의 리스크로 연결될 가능성은 크지 않다"고 말했다.
신 총재는 향후 통화정책과 관련해서도 증시 자체보다 실물경제 흐름을 면밀히 점검하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "앞으로 발표될 국내총생산(GDP)과 국내총소득(GDI), 근원물가 등 주요 경제지표를 면밀히 보면서 정책을 결정해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com