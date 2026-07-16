서울서 즐긴 윔블던…레인지로버, 고객 초청 테니스 행사

AI 핵심 요약beta
- JLR코리아가 10일 주한영국대사관서 윔블던 준결승 관람 초청 행사를 열었다
- 행사장에 윔블던 콘셉트와 레인지로버 SV 전시로 영국 문화와 모던 럭셔리 경험을 제공했다
- 윔블던 현지서 순수 전기차 레인지로버 일렉트릭을 사전 공개했고 대회 기간 선수 이동도 지원했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = JLR 코리아가 레인지로버 고객을 대상으로 영국 윔블던의 문화와 브랜드 경험을 결합한 초청 행사를 열었다.
JLR 코리아는 지난 10일 주한영국대사관에서 '2026 윔블던 챔피언십' 남자 단식 준결승전 관람 행사를 개최했다고 16일 밝혔다.
행사장은 윔블던을 상징하는 흰색과 보라색, 초록색으로 꾸며졌다. 고객들은 전통적인 화이트 드레스 코드와 대표 디저트인 '딸기와 크림'을 즐기며 경기를 실시간으로 관람했다. 전 테니스 국가대표 이형택의 코칭 프로그램도 진행됐다.
현장에는 레인지로버 SV 블랙과 레인지로버 스포츠 SV가 전시됐다. JLR 코리아는 스포츠 관람을 넘어 영국 문화와 브랜드의 모던 럭셔리 가치를 전달하는 고객 경험에 초점을 맞췄다.
영국 윔블던 현지에서는 브랜드 최초의 순수 전기차 '레인지로버 일렉트릭'도 사전 공개됐다. 해당 모델은 올해 출시와 하반기 주문 접수를 앞두고 있다.
대회 기간에는 레인지로버와 레인지로버 스포츠 플러그인 하이브리드 차량이 선수와 관계자 이동을 지원했다.
chanw@newspim.com