KOTRA, 과학기술인력개발원과 해외 첨단인재 유치 맞손…발굴부터 정착까지 지원

AI 핵심 요약beta
- 코트라와 KIRD가 16일 해외 우수인재 유치·정착 지원 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 코트라 해외 조직망과 KIRD 경력개발 역량을 결합해 첨단산업·과학기술 핵심인재 확보에 나서기로 했다
- 첨단인재 유치·톱티어 비자 운영·연구·경력 네트워크 구축 등으로 국내 이공계 외국인·재외 한인 인재 활용을 확대하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-테크패스·톱티어 비자 운영 협력…정착·경력개발 지원
코트라 해외 조직망·KIRD 인재육성 경험 결합
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 강경성)와 국가과학기술인력개발원(KIRD, 원장 배티민)이 첨단산업과 과학기술 분야 해외 우수인재 유치를 위해 손을 잡았다.
코트라와 KIRD는 해외 우수인재 유치와 국내 정착 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 정부가 초격차 산업 육성과 3대 메가 프로젝트 추진에 속도를 내는 가운데, 이를 뒷받침할 핵심 인재 확보를 지원하기 위해 마련됐다.
협약식에는 강경성 코트라 사장과 배태민 KIRD 원장 등이 참석했다. 양 기관은 기술패권 경쟁이 심화되는 상황에서 첨단산업 현장에 필요한 해외 우수인재를 발굴·유치하고, 국내 정착과 경력개발까지 지원하는 협력체계를 구축하기로 했다.
코트라는 전 세계 86개국 해외 조직망을 기반으로 해외 우수인재 유치 사업을 추진하고 있다. 작년부터는 미국과 유럽의 첨단산업 거점 도시에서 인재 유치 설명회를 열고, 국내 첨단산업계에 취업하는 해외 우수인재에게 발급하는 자격인정증명서인 'K-테크패스' 제도도 운영하고 있다.
KIRD는 작년부터 '해외연구인력 전주기 정착지원사업'을 운영하고 있다. 연구소에서 근무할 과학기술인을 대상으로 톱티어 비자 추천 업무도 수행 중이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 코트라의 해외 조직망과 인재 유치 경험, KIRD의 과학기술인 경력개발 전문성을 결합할 계획이다.
구체적으로는 ▲첨단산업·과학기술 해외 우수인재 유치 및 톱티어 비자 제도 운영 협력 ▲해외 우수인재 정착 및 연구·경력개발 네트워크 구축 지원 ▲국내 이공계 학위 취득 외국인 인재의 경력개발 및 산업현장 연계 ▲재외 한인 우수인재 유치 및 활용 등에 협력한다.
배태민 KIRD 원장은 "KIRD의 과학기술인 경력개발 전문성과 코트라의 글로벌 인재 발굴 인프라를 결합해 대한민국이 과학기술 인재 강국으로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.
강경성 코트라 사장은 "코트라의 해외 조직망과 K-테크패스 운영 경험, KIRD의 인재 육성 전문성과 톱티어 비자 운영 경험을 결합해 기업이 필요한 첨단인재를 효과적으로 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com