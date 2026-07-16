달리면 나무가 된다…현대차, '포레스트런 2026' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 16일 서울 여의도서 포레스트런 2026 개최를 발표했다
- 포레스트런은 9월 12일 10km 코스로 열리며 참가 6500명 선착순 모집한다
- 현대차는 유엔세계식량계획과 협력해 니제르에 10만그루 나무를 심을 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 참가자들의 러닝과 기부를 연계해 해외 산림 복원에 나서는 친환경 캠페인 '포레스트런 2026'을 진행한다.
현대차는 오는 9월 12일 서울 여의도공원에서 서강대교를 왕복하는 10km 코스의 포레스트런을 개최한다고 16일 밝혔다. 참가자는 23일부터 현대Shop에서 선착순 6500명 모집한다. 참가비는 5만원이다.
포레스트런은 참가자의 기부를 통해 숲을 조성하는 사회공헌 캠페인이다. 2016년 시작 이후 약 25만명이 참여해 누적 747만km를 달렸으며, 총 3만850그루의 나무를 심었다.
올해는 캠페인 11주년을 맞아 유엔세계식량계획과 협력한다. 현대차는 서아프리카 사헬 지역의 토양 복원과 식수 보호를 지원하는 '하프문 프로젝트'에 참여해 니제르에 약 10만그루의 나무를 심을 계획이다.
현대차 관계자는 "참가자들과 함께 달리며 지속가능한 미래를 만드는 의미 있는 캠페인으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com