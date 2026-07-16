현대로템, 트램 자율주행 기술 개발…피지컬 AI로 수출 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 16일 철도차량용 ADAS 개발을 완료했다.
- 폴란드 트램 운행데이터로 충돌방지 기술을 고도화했다.
- 대만 등 해외시장에 ADAS 탑재차 수출을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대로템이 실제 트램 운행 데이터를 활용해 철도차량용 자율주행 보조기술을 고도화하고 글로벌 시장 공략에 나선다.
현대로템은 철도차량에 특화된 자동운전보조시스템(ADAS) 개발을 완료했다고 16일 밝혔다. 해당 시스템은 선로 위 장애물을 감지하고 위험 상황을 운전자에게 알려 충돌을 예방하는 기술이다.
현대로템은 2023년 산업통상부 수소전기트램 실증사업을 계기로 개발에 착수했다. 이후 인공지능 기반 충돌 방지 알고리즘을 접목하고 폴란드 바르샤바에서 운행 중인 트램에 센서를 장착해 주행 데이터를 수집했다.
수집된 데이터는 운행 패턴 분석과 위험 상황 시뮬레이션에 활용됐다. 현지 운전자 의견을 반영해 사용자 인터페이스와 경고 체계도 개선하고 있으며, 향후 관제 시스템과의 연동도 추진한다.
철도차량은 자동차보다 제동거리가 길어 전방 100m 이상의 장애물과 선로 진입 가능성을 미리 판단해야 한다. 특히 보행자 접근이 가능한 트램은 지하철보다 자율주행 구현 난도가 높다.
현대로템은 기술 성숙도와 안정성을 높여 대만 등 해외 시장에 ADAS 탑재 철도차량을 수출한다는 계획이다.
chanw@newspim.com