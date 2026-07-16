기아 PV5, 카카오모빌리티 자율주행 시범사업에 투입

AI 핵심 요약beta
- 기아가 16일 카카오모빌리티와 PBV 협약을 체결했다
- 양사는 자율주행 서비스 전용 PBV 개발과 실증에 나섰다
- 기아는 PV5를 우선 공급하고 양산 확대를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 카카오모빌리티와 손잡고 자율주행 서비스에 특화된 목적기반차량(PBV) 개발에 나선다.
기아는 16일 서울 양재동 본사에서 카카오모빌리티와 '자율주행 서비스 전용 PBV 개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
양사는 기아의 PBV 개발 역량과 카카오모빌리티의 자율주행 기술을 결합해 전용 차량 개발과 공급, 서비스 운영 기술 실증 등을 추진한다.
기아는 올해 카카오모빌리티의 자율주행 시범사업에 데브키트가 탑재된 PV5를 우선 공급한다. 데브키트는 외부 차량 제어 소프트웨어와 차량 간 연동을 지원해 자율주행·원격운전 업체가 차량을 제어할 수 있도록 돕는 장치다.
기아는 시범사업 결과와 사업 계획에 따라 PBV 양산 차량 공급을 단계적으로 확대할 예정이다. 양사는 운행 과정에서 축적한 데이터를 활용해 상용 자율주행 서비스에 최적화된 전용 PBV도 공동 개발한다.
차고지 내 원격운전과 무선충전, 무인 승객 안내를 위한 차량 내·외부 디스플레이 등 서비스 안정성과 운영 효율을 높일 기술도 함께 개발·검증한다.
김상대 기아 부사장은 "PBV가 자율주행 시장 활성화와 새로운 고객 가치 창출에 기여하도록 협력을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com