가상자산으로 1080억 환치기 적발...관세청 '6월의 관세인' 선정

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 16일 가상자산 환치기 적발 공로로 부산세관 김민혜 주무관을 6월의 관세인으로 시상했다
- 관세행정·통관검사·물류감시·심사·조사·마약단속 등 분야별 유공자와 권역 내 세관 유공자를 선정해 포상했다
- 관세청은 2분기 핵심가치상을 4개 팀에 수여하고 우수 직원 포상을 통해 성과 중심 조직 문화를 강화하겠다고 밝혔다
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마약 우편 적발 등 분야별 유공자 시상
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 가상자산을 이용해 1080억원 규모의 수출대금을 국내로 불법 반입한 환치기 업자를 적발한 부산세관 김민혜 주무관이 '6월의 관세인'으로 선정됐다.
관세청은 16일 2026년 6월의 관세인과 업무 분야별 유공자와 2분기 핵심가치상 수상자를 선정해 시상했다고 밝혔다.
이날 6월의 관세인에 선정된 김 주무관은 가상자산을 이용해 수출대금 1080억원을 국내로 불법 반입한 뒤 수출자에게 전달한 환치기 업자를 검거하는 등 불법 외환거래 업체를 적발한 공로를 인정받았다.
관세행정 분야별 유공자도 함께 선정됐다. 일반행정 분야에서는 부산항 물동량 증가에 대응해 부산항만공사와 협의 끝에 부산세관 통합 검사장 신축 부지 3만평을 확보하는 데 기여한 부산세관 전영래 주무관이 선정됐다.
통관검사 분야 유공자로는 수입 요건 회피 등을 목적으로 세관 신고 없이 밀반입하려던 프로젝터, 가스라이터, 지식재산권 침해 물품 등을 적발한 인천세관 박재연 주무관이 이름을 올렸다.
물류감시 분야에서는 입국자 출입국 패턴을 분석해 우범여행자를 선별하고, 입국 심사 단계부터 여행자 동태를 감시해 시가 14억원 상당의 은 그래뉼 224.75kg을 밀수한 일당 12명을 적발한 인천공항세관 한유진 주무관이 선정됐다.
심사 분야 유공자는 A/S용 자동차 부품의 수입 가격을 국내 판매가격보다 현저히 낮게 신고한 다국적 기업을 적발하고, 자발적 수정신고를 유도해 약 83억원의 세수를 증대시킨 서울세관 김상용 주무관이 받았다.
조사 분야에서는 지난 2월 인천공항에서 적발된 여행자 은 밀수 사건을 확대 수사해 조직적 범행임을 밝혀내고, 은 그래뉼 567kg을 밀수입한 일당 9명을 구속 송치한 인천공항세관 박재윤 주무관이 선정됐다. 해당 은 그래뉼은 시가 34억원 상당이다.
권역 내 세관 유공자로는 사전컨설팅 감사 제도를 활용해 원유 하역 작업 중 기상 악화 등으로 적하목록을 추가하는 경우 과태료 면제 사유에 해당한다는 점을 명확히 해 석유화학업계 애로를 해결한 대산지원센터 김인수 주무관이 선정됐다.
마약단속 분야에서는 마약 검사 2차 저지선 구축 이후 우편물 엑스레이(X-ray) 집중 판독과 정밀검사를 통해 총 3건, 약 1.1kg의 마약류를 적발한 인천공항세관 김보경·한세희 주무관이 유공자로 뽑혔다.
이 밖에도 우범여행자 데이터베이스를 활용해 마약 우범자인 국제무역선 승무원과 승선자를 사전에 선별·검사할 수 있는 관리감독 체계를 구축한 목포세관 소영선 주무관에게는 관세청장 표창이 수여됐다.
올해 2분기 핵심가치상은 4개 팀에 돌아갔다. 혁신 분야에는 캐나다산 원유의 자유무역협정(FTA) 원산지 입증 절차를 간소화해 비중동 지역 에너지 공급망 다변화에 기여한 '에너지 공급망 다변화 지원팀'이 선정됐다.
소통 분야에는 국제통화기금(IMF)과의 전략적 협업을 통해 한국형 관세행정 확산에 기여한 'K-관세행정 글로벌 확산팀'이 선정됐다. 공정 분야에는 다국적 기업과의 과세가격 결정 사건에서 대법원 최종 승소를 이끌어 235억원 상당의 조세채권 일실을 막은 '관세청 소송대응팀'이 뽑혔다.
수호 분야에는 중동 상황으로 어려움을 겪는 수출입 기업 지원을 위해 관세행정 비상대응체제를 가동하고 긴급 물류지원과 기업 애로 해소 대책을 마련한 '관세국경 최일선 수호팀'이 선정됐다.
관세청 관계자는 "앞으로도 국정과제 추진 성과를 창출하거나 관세행정 발전에 기여한 우수 직원을 포상해 열심히 일하는 직원이 우대받는 조직 문화를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.
jongwon3454@newspim.com