이억원 금융위원장 "단일종목 레버리지 ETF 보완책 조만간 발표"

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장이 16일 레버리지ETF 보완책을 조만간 발표하겠다고 했다
- 단일종목 레버리지ETF 일시중지는 부작용 우려로 신중히 검토하고 있다고 했다
- 반도체 업종 편중과 글로벌 변동성이 증시 변동성 확대의 원인이라고 진단했다
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거래 일시중단엔 신중론
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이억원 금융위원장이 16일 최근 증시 변동성 논란의 중심에 선 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 "조만간 보완 방안을 발표할 예정"이라고 밝혔다.
이 위원장은 이날 오전 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 증시 변동성에 레버리지 ETF의 영향이 있느냐는 질문에 "(영향이) 어느 정도냐의 문제"라며 "긴밀히 점검하면서 보완 방안을 신속히 마련해 조만간 발표할 예정"이라고 답했다.
그는 이어 "시장 안정성 측면에서 어디까지 영향을 미치는지, 투자자 보호를 위해 할 부분이 무엇인지 등을 종합적으로 보겠다"며 "대책을 발표할 때 소상히 말씀드리겠다"고 덧붙였다.
일각에서 거론되는 단일종목 레버리지 ETF 거래 일시 중지 방안에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 이 위원장은 "여러 방법이 있을 수 있지만 시장이라는 것이 있기 때문에 그렇게 했을 때 더 큰 부작용도 있을 수 있다"며 "종합적으로 살펴보고 있다"고 말했다.
'일시 중지를 포함한 대책도 검토 중이냐'는 질문과 발표 시기에 대해서는 "(관계 부처가) 머리를 맞대고 있다"며 구체적인 답변은 하지 않았다.
단일종목 레버리지 ETF가 증시 변동성을 키우는 요인으로 지목되는 것과 관련해서는 반도체 업종 편중 구조와 글로벌 반도체 산업의 높은 변동성이 복합적으로 작용한 결과라고 진단했다.
이 위원장은 "한국 시장에서 반도체 업종이 출렁일 때 영향을 받는 면적이 굉장히 커졌다"며 "삼성전자와 SK하이닉스가 코스피에서 차지하는 비중이 2025년 6월 말 22%에서 작년 말 30%, 지금은 52~53%"라고 설명했다.
그는 "기본적으로 글로벌 반도체 산업의 변동성이 커졌다"며 "글로벌 변동성과 산업의 특성 등이 복합적으로 작용하는 측면이 있다"고 짚었다.
그러면서 "시장의 변동성을 완화하는 방법은 수요 기반 장기 자금이 튼튼해지는 것"이라며 "제2, 제3, 제4의 반도체와 산업 정책 등을 통해 믿을 만한 기업을 더 많이 만들어내는 것이 중요하다"고 강조했다.
rkgml925@newspim.com