"현장 중심형 AI 전문가 육성"...팔란티어 손 잡은 KT의 FDE 경쟁력

AI 핵심 요약beta
- KT가 13~15일 분당 사옥에서 AI 해커톤 '에이전트 캠프'를 열고 현업 문제 해결형 AI 에이전트 과제를 발굴했다.
- KT는 팔란티어 FDE 모델을 도입해 한국형 커리큘럼으로 재구성하고 AI 보안·에너지 최적화·데이터 등 3개 프로젝트를 수행했다.
- KT는 FDE 핵심 역량을 체계적으로 육성해 현장 중심형 AI 전문가를 확대하고 고객사의 AX 실행력을 높인다는 계획이다.
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사내 AI 프로그램 확대로 FDE 역량 강화
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 글로벌 인공지능(AI) 기업 팔란티어와 손잡고 현장 중심형 AI 전문가인 '전방배치 엔지니어(FDE, Forward Deployed Engineer)' 육성을 통한 인공지능 전환(AX)을 본격화하고 있다.
KT는 지난 13~15일까지 경기도 분당 사옥에서 AI 해커톤 행사인 '에이전트 캠프'를 개최하고 현업 문제를 해결하는 AI 에이전트 과제를 발굴했다고 16일 밝혔다.
이번 에이전트 캠프는 KT의 FDE 전략을 구체화하고 현장에서 검증 가능한 실행 역량을 확보하기 위해 마련됐다. FDE는 고객의 현장에서 업무에 직접 참여하고 AI 데이터·시스템·업무 프로세스와 연계해 설계부터 구현, 운영까지 수행하는 현장 밀착형 엔지니어다.
KT는 미국의 데이터 분석·AI 소프트웨어 기업 팔란티어와 지난해 3월 전략적 파트너십을 맺고 AX 사업을 함께 추진하고 있다. KT는 팔란티어와 전략적 파트너십을 통해 팔린티어의 FDE 모델을 내부 과제에 적용하고 있다.
이번 에이전트 캠프도 팔란티어의 FDE를 KT 상황에 맞게 반영한 예다. 1300회 이상 글로벌 시장에서 반복적으로 검증한 AIP Bootcamp의 실행방식으로 한국형 커리큘럼을 재구성했다.
이번 에이전트 캠프에서는 ▲AI 네트워크 보안 관제 Agent ▲AI 에너지 운영 최적화 Agent ▲데이터 for AI Agent 등 KT의 주요 사업 영역에 실제 적용할 수 있는 3개 프로젝트가 주요 과제로 주어졌다. 참가자들은 해당 과제들에 대해 AI와 데이터 통합 등을 기반으로 해결 방안을 설계했다.
변우철 KT AX 엔지니어링본부 P-FDE담당 상무는 이날 브리핑에서 "FDE는 먼저 문제를 해결해본 선배와 같은 개념"이라며 "현업에게 노하우를 공유해주고 어떻게 문제를 풀어가는지 방법을 알려주는 과정이 이번 에이전트 캠프에서 마련됐다"고 설명했다.
KT는 FDE 핵심 역량을 표준화된 체계로 관리하고 지속적으로 육성하고 있다. FDE의 핵심 역량은 ▲문제 구조화 ▲온톨로지 설계 ▲어플리케이션 구현 ▲가치 전달이다. 온톨로지는 업무와 데이터를 하나의 의미 체계로 연결해 AI 에이전트가 비즈니스 맥락을 이해하고 '무엇을·왜·어떻게' 수행해야 하는지 판단하도록 만드는 지식 모델을 의미한다.
변 상무는 "AI를 이해하고 도입해서 문제를 해결하고자 하는 능력을 AI 리터러시라고 한다"라며 "이를 강화하고 AI 기반의 디지털 혁신 리더를 만들기 위해 에이전트 캠프를 사내에 만들었다"고 말했다.
그는 FDE를 히말라야 산맥에서 등반객들을 안내하는 '셰르파'에 비유했다. 기업의 AX에서 FDE가 현업들을 안내하고 역량을 전수하는 역할을 한다는 것이다.
변 상무는 "FDE는 히말라야 셰르파처럼 고객의 현장을 깊이 이해하고 변화하는 상황 속에서 AI 도입부터 실행, 지식 이전, 자립까지 함께하며 조직의 AI 역량 내재화를 가속화하는 역할"이라고 강조했다.
변 상무는 "KT는 한국에서 팔란티어의 유일한 고객이자 파트너이라는 독특한 파트너십을 갖추고 있다"라며 "이에 내부 과제를 통해 지속적으로 역량을 개발할 수 있고 엔지니어들을 트레이닝할 수 있다. 그 결과 한국에서 유일하게 팔란티어 인증 엔지니어들을 보유하고 있다"고 전했다.
KT는 에이전트 캠프 등 사내 AI 혁신 프로그램을 지속 확대해 데이터, AI, 시스템 구축부터 운영까지 전 과정을 신속하게 수행할 수 있는 FDE 역량을 강화할 계획이다.
이를 바탕으로 고객 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 현장 중심형 전문가를 배출해 AX 실행력과 추진력을 높인다는 방침이다.
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