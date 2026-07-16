부산교육청 '과학문화 캠프' 운영…원도심·서부산권 학생 진로 탐색 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 21일부터 24일 대전에서
- 원도심·서부산권 학생 대상 과학문화캠프를
- 연구기관 견학·특강·체험으로 과학진로 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 원도심·서부산권 학생들의 과학기술 분야 진로 탐색 지원을 위한 자리를 마련했다.
시교육청은 오는 21일부터 24일까지 대전 주요 과학연구기관과 한국과학기술원(KAIST) 일원에서 '2026학년도 과학문화 캠프'를 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 캠프는 중학생 54명, 고등학생 36명 등 총 90명이 참여하는 1박 2일 과정으로 2개 기수로 나눠 진행한다.
참가 학생들은 한국표준과학연구원, 한국항공우주연구원, 한국기초과학지원연구원, 국가독성과학연구소, 대전시민천문대, KAIST 등을 방문해 현장 중심 프로그램에 참여한다.
주요 프로그램은 연구기관 견학, 전문가 특강, 천문 관측, 대학 탐방 등으로 구성됐다. 정밀과학, 우주항공, 분석과학, 생명안전 등 다양한 분야의 연구 환경과 진로 정보를 직접 체험할 수 있도록 했다.
시교육청은 원도심·서부산권 학교 학생을 우선 선발해 참여 기회를 제공했다. 캠프 종료 후 만족도 조사를 실시해 향후 프로그램 개선에 반영할 계획이다.
김석준 교육감은 "학생들에게 교실 밖 살아 있는 과학기술 현장을 경험하는 뜻깊은 기회가 되길 바란다"며 "지역 여건에 따른 교육격차를 줄이고 학생들의 과학 분야 진로 설계를 지원할 수 있는 체험 중심 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com