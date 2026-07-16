기획처 도서관 '서담재' 개관…지역서점과 상생 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처는 16일 정부세종청사에 도서관 서담재를 조성해 지역문화 거점으로 운영한다고 밝혔다.
- 서담재는 전자도서 기반 북카페형 라운지로 꾸미고 지역서점과 협력해 '한 칸의 서점' 코너를 운영한다.
- 개관 행사에서 북콘서트가 열렸고 박홍근 장관은 서담재가 지역서점과 함께 열린 복합문화공간이 되길 기대한다고 말했다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 정부세종청사 5동에 도서관 '서담재'를 조성하고, 지역서점·작가와 협력하는 지역문화 거점으로 운영할 계획이라고 16일 밝혔다.
서담재는 내부 공모를 통해 직원들이 직접 지은 이름이다. '책 서(書)'와 '이야기 담(談)', '집 재(齋)'를 결합해 '책과 이야기가 머무는 공간'이라는 의미를 담았다.
특히 기존의 서가 중심 도서관과 달리 전자도서 서비스를 확대하고 종이책 서가 공간을 축소해 북카페형 라운지로 조성했다.
지역서점과의 협력도 강화한다. 기획처는 이날 세종시 대평동의 '꾸메문고 두번째 이야기', 조치원읍의 '책방에잍'과 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 도서관 서가 일부에는 '한 칸의 서점' 코너가 마련된다. 지역서점이 매월 주제를 제안하고 이에 맞는 책을 골라 공급하는 방식이다. 추천 도서에 대한 서점의 설명과 의견도 함께 제공한다. 직원들이 신청한 희망 도서도 지역서점을 통해 구매할 계획이다.
한편 개관 행사 2부에서는 지역 출신 김이설 소설가가 '삶을 돌아보는 소설 읽기'를 주제로 북콘서트를 진행했다. 김 작가는 직원들과 소설을 통해 삶과 일상을 돌아보고, 책이 주는 위로와 성찰의 의미를 나눴다.
박홍근 장관은 축사에서 지역서점이 문화 생태계의 뿌리이자 주민들의 생활문화 거점이라고 강조했다. 박 장관은 "서담재가 지역의 작은 서점들이 지켜온 문화적 다양성을 품고, 책을 매개로 사람과 지역을 잇고 함께 성장하는 열린 복합문화공간으로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.
wideopen@newspim.com