농협손해보험, 수상 농축협 대상 '2026년 위더스 아카데미' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험이 14~15일 농협경주교육원에서 위더스 아카데미를 진행했다.
- 수상 농축협 43곳 임직원을 대상으로 비이자 수익 분석과 보험 사업 활성화 전략을 공유했다.
- 손해보험 추진 전략과 우수 사례를 논의하고 농가 안전망 구축 및 실익 증진 협력에 나서기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험이 지난 14일부터 이틀간 농협경주교육원에서 '2026년 위더스 아카데미'를 진행했다고 16일 밝혔다.
위더스(With-us)상은 지역사회 발전과 농협손보의 사업 성장에 기여한 우수 농축협을 선정해 격려하는 시상제도로 2017년부터 운영 중이다. 이번 아카데미는 올해 상반기 수상 대상으로 선정된 43개 농축협 임직원을 대상으로 비이자 수익 현황을 분석하고 보험 사업 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.
행사에서는 비이자 수익 다각화를 위한 손해보험 추진 전략이 제시됐으며 우수 마케팅 기법 및 보험금 지급 사례 등이 공유됐다. 또한 농업 경영 환경 변화에 대응해 농가 안전망 구축과 현장 실익 증진에 협력하기로 합의했다.
김철회 농협손해보험 부사장은 "농가 수익 증대와 농축협 발전을 위해 노력하는 농업 현장 임직원들에게 감사하다"며 "향후에도 현장 소통을 강화하고 실질적인 협력 방안을 마련하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com