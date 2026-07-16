하나은행, '디지털 미디어아트 페스타 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 16일 디지털 미디어아트 페스타 2026을 오는 20일부터 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 아마추어 공모전과 초청작가 특별전으로 구성돼 AI 등 디지털 기술로 한국 민화와 백남준 예술을 재해석했다.
- 작품은 하트원과 명동사옥 전광판 등 서울 주요 미디어캔버스에 전시돼 시민들에게 새로운 문화예술 경험을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 오는 20일부터 8월 30일까지 예술과 디지털 기술을 접목한 미디어아트 축제 '디지털 미디어아트 페스타 2026(DMAF 2026)'을 개최한다고 16일 밝혔다.
'디지털 미디어아트 페스타(DMAF 2026)'는 하나은행이 운영 중인 '하나아트뱅크'의 문화예술 지원 활동의 일환으로, 미래 세대 창작자를 지원하고 디지털 창작 생태계 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.
올해 행사에서는 예술과 기술이 함께 만들어가는 새로운 창작 생태계를 제시하는 미디어아트 축제로서, '아마추어 공모전'과 '초청작가 특별전'으로 구성된다.
아마추어 공모전은 '한국 민화, AI 기술을 입고 한국의 밤을 깨우다'를 주제로 국내외 28개 대학에서 400여 명의 대학(원)생이 참여했으며, 참가자들에게는 디지털 미디어아트 전문 교육기관과 연계한 교육 기회를 제공했다. 이를 바탕으로 AI, 3D엔진, XR 등 최신 디지털 기술을 활용해 한국 민화를 재해석한 작품을 선보인다.
초청작가 특별전은 '백남준, 100년을 상상하다'를 주제로 백남준의 예술 철학과 정신을 현대적 시각으로 재해석한다. 국내외 현대미술·디지털 미디어아트 작가 50인이 회화, 조각, 영상, 인터랙티브 미디어 등 다양한 작품을 통해 예술과 기술의 융합 가능성을 선보인다.
작품들은 하나금융그룹 복합 문화공간 H.art1(하트원)과 하나금융그룹 명동사옥 LED 전광판을 비롯해 광화문 KT Square, 신세계 백화점 본점 Main Square 및 신세계백화점 센트럴시티 DS 등 서울 주요 미디어캔버스에서 전시되어 시민들에게 새로운 문화예술 경험을 제공할 예정이다.
김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "하나은행은 2022년부터 하나아트뱅크 서비스를 통해 금융과 문화예술을 연결하는 차별화된 자산관리 서비스를 제공해오고 있다"며 "앞으로도 아트뱅크 선도은행으로서 신진 작가 발굴과 디지털 창작 생태계 활성화를 지원하고 국내 미술시장의 지속 가능한 성장에 기여하는 등 금융의 경계를 넘어 손님 중심의 차별화된 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.
ssup825@newspim.com