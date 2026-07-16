李대통령 "방미통위, 불법·조작 정보 철저 대응하라…규범·질서 만들어야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 방미통위에 허위정보 규제를 당부했다.
- 그는 가짜 정보가 사회 갈등과 분열을 키운다고 지적했다.
- 불법·허위 조작정보 대응과 예방을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 방송미디어통신위원회(방미통위)에 허위·가짜 정보를 이용해 사회 갈등을 일으키는 이들이 없도록 규제 기관으로서의 역할을 해 달라고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 국민주권정부 두 번째 업무 보고를 진행하기 전 모두 발언을 통해 "방송 통신의 진흥도 중요한데 악용되지 않게 하는 게 훨씬 중요하다"고 말했다.
이 대통령은 "허위·가짜 정보를 악용해서 사적 이익을 취하거나 정치적 공격 수단으로 삼아 사회적 분열과 갈등을 촉발하는 부분에 대해서 규제 기관으로서의 역할을 잘해야겠다"며 "가짜 정보와 허위 선동에 의한 사회 갈등, 그로 인한 사회적 비용이 너무 크다"고 지적했다.
그러면서 이 대통령은 "(사회적 갈등이 생기면) 합리성을 다 잃어버린다. 진영을 갖춰서 오로지 편만 생긴다"며 "단단하게 뭉쳐서 서로 싸우면 진실이고 합리고 필요 없이 오로지 나의 이익만 중요하다"고 짚었다.
이 대통령은 "이에 대한 일정한 규범과 질서를 만드는 게 방미통위가 할 일 같다"며 "불법과 허위 조작 정보 유통에 철저히 대응하고 예방해 달라"고 당부했다.
이 대통령은 "모든 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 방송미디어 환경을 만드는 게 중요하겠다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com