케이쓰리아이, 삼보모터스와 AI 제조 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 케이쓰리아이가 16일 삼보모터스와 피지컬 AI 제조 인프라 구축 업무협약을 체결했다.
- 양사는 뉴로 트윈 엑스 기반 제조 AI 전환과 자율형 공장 구축, 산업용 AI 에이전트 도입을 추진한다.
- 케이쓰리아이는 엔비디아 옴니버스 연동 플랫폼으로 피지컬 AI 인프라를 구현하고 공동 제품 개발·국내외 영업·국책과제·해외 진출을 협력한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이쓰리아이가 자동차 전장 기업 삼보모터스와 엔비디아 옴니버스 연동 플랫폼 기반 피지컬 AI 제조 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 삼보모터스의 제조 역량과 케이쓰리아이의 산업용 AI 에이전트, 피지컬 AI, 디지털 트윈 기술을 결합해 제조 AI 전환을 가속화하고 자율형 공장 구축을 추진하는 것을 목표로 한다.
회사에 따르면 케이쓰리아이는 자체 플랫폼인 '뉴로 트윈 엑스(Neuro Twin X)'를 바탕으로 AI 전환 적용 시나리오 도출 및 기술 구현에 나설 방침이다. 삼보모터스는 제조 현장의 요구사항과 공정·설비 관련 전문 지식, 설비 운용 노하우를 중심으로 적용 효용성을 검토한다. 양사는 공급망관리(SCM), 품질, 설계 등 제조업 전반에 적용 가능한 기능별 산업용 AI 에이전트 도입도 추진할 예정이다.
삼보모터스는 자동차 전장 분야에서 30년 이상 축적된 기술력을 보유한 기업으로, 현대자동차와 기아의 주요 협력사다. 최근에는 도심항공모빌리티(UAM)와 로보틱스 분야까지 사업을 확대하고 있다.
케이쓰리아이 관계자는 "제조업에서 실제 데이터와 AI 에이전트, 디지털 트윈을 결합해 공정 설계·운영과 품질, 공급망 전반을 고도화하려는 수요가 커지고 있다"며 "자체 디지털 트윈 기술을 기반으로 지멘스를 비롯한 유럽 대표 기업·기관들과 국책과제를 수행 중인 점이 평가받아 이번 MOU를 체결하게 됐다"고 설명했다.
이어 "엔비디아 옴니버스 연동 자체 플랫폼을 중심으로 피지컬 AI 인프라 구현에 나설 예정"이라며 "삼보모터스와 지속적으로 협력해 공동 제품 개발, 국내외 영업, 국책과제 진행, 해외 시장 진출을 추진할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com