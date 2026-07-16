신한투자증권, 비대면 자산관리 서비스 가입자 2만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 16일 비대면 자산관리 서비스 가입자가 2만명을 돌파했다고 밝혔다.
- 신한 Premier MyPB 멤버스는 투자 학습과 1:1 상담, 온라인 세미나 등을 제공하는 디지털 자산관리 플랫폼이다.
- 신한투자증권은 퀴즈 이벤트, 세미나 다시보기, 별점 평가 도입으로 고객 참여와 자기 주도적 자산관리를 강화할 계획이라고 밝혔다.
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고객 의견 반영 위한 세미나 평가 기능 도입 및 포인트 혜택 운영
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 16일 자사 비대면 자산관리 서비스 '신한 Premier MyPB 멤버스' 가입자가 2만명을 넘어섰다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 해당 서비스는 '투자는 공부다'라는 철학을 기반으로 투자자가 스스로 금융 역량을 높일 수 있도록 다양한 콘텐츠와 서비스를 제공하는 디지털 자산관리 플랫폼이다.
고객은 투자 기초 학습부터 시장분석, 실전 투자 인사이트까지 한 곳에서 체계적으로 이용할 수 있으며, 디지털PB와의 1:1 투자상담(My 핫라인), 전문가 초청 온라인 세미나(My 세미나), 신한 SOL증권 내 My 스쿨 콘텐츠 등을 활용할 수 있다.
신한투자증권은 회원 2만명 돌파를 계기로 고객 편의성과 참여도를 높이기 위한 서비스를 강화한다. 주간 퀴즈 정답 이벤트를 도입해 학습 참여를 유도하고, 'My 세미나 다시 보기' 기능도 제공할 예정이다.
세미나 영상에 대한 별점 평가 기능을 추가해 고객 의견을 서비스 개선에 반영하고, 월간 퀴즈 및 세미나 만족도 평가에 참여한 고객에게는 소정의 마이신한포인트도 제공한다.
신한투자증권 관계자는 "신한 Premier MyPB 멤버스는 투자 학습과 상담을 결합한 디지털 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 고객 의견을 반영한 콘텐츠와 서비스를 확대해 투자자의 자기 주도적 자산관리를 지원할 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com