삼성 EPC 3사, 2026 콘테크 공모전 개최...혁신 기술 발굴 지원

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A·삼성물산·삼성중공업이 16일 콘테크 공모전을 개최했다
- 중소기업·스타트업·대학 대상 혁신 건설기술 아이디어를 20일부터 다음달 21일까지 모집한다
- DT·AI·스마트시공·친환경 기술 등을 심사해 11월 30일 최종 발표하고 기술 검증·사업화를 지원한다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A·삼성물산 건설부문·삼성중공업 등 EPC 3사는 2026 콘테크 공모전을 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 공모전은 개방형 협력을 기반으로 설계, 조달, 시공 분야 등 산업 및 건설 현장에 적용할 수 있는 혁신 기술과 아이디어 발굴에 목적을 두고 있다. 2021년부터 3사가 공동으로 주최하고 있다.
공모 참여 대상은 국내 중소·중견기업, 스타트업, 대학교·대학원 및 산학협력단이다.
모집 분야는 크게 사업·상품과 세부 기술로 나뉜다. 사업·상품 분야는 ▲건축/토목(빌딩/주택, 도로/교량 등 인프라) ▲플랜트(산업/환경, 화공/발전 등) ▲조선/해양(LNGC, 컨테이너선, FPSO 등)이며, 세부 기술 분야는 ▲DT(빅데이터, IoT, XR, BIM, 디지털트윈 등) ▲AI(설계자동화, 물류/자재관리, 공사관리, 인식기술 등) ▲스마트 제조/시공(모듈, 3D프린팅, 로보틱스, 자동화 등) ▲친환경 요소 기술(탄소 포집/활용/저장, 그린에너지 생산, 자원 재활용, 에너지 저감 등)이 있다.
접수 기간은 20일부터 다음달 21일까지다. 공모전 공식 이메일을 통해 접수하면 된다. 선정 절차는 1차 서류심사와 2차 PT 심사를 거쳐 11월 30일에 최종 발표한다.
최종 선정된 팀에는 기술 검증과 공동 개발, 기술사업화 지원 등 혜택이 주어진다.
공모전 관계자는 "EPC 분야 혁신 기술과 아이디어를 가진 기업, 단체와 협력할 수 있는 장이 될 것"이라며 "상생 기반 동반성장과 사회적 가치 구현에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com