'5선' 박지원 "유시민, DJ 5년 괴롭혔으면 충분…李대통령 흔들기 멈추라"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 의원이 16일 유시민 작가의 이재명 대통령 필패론을 비판했다.
- 박 의원은 DJ 정부 때처럼 이 대통령 흔들기를 중단하고 성공 길로 가야 한다고 주장했다.
- 여권 인사들은 유 작가 발언을 분열 조장·저주에 가깝다며 강하게 성토했다.
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朴 "이유 없는 흔들기…대안 없으면 내란세력만 재등장"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 박지원 더불어민주당 의원이 "이재명 대통령의 노선은 실패로 끝날 것"이라고 발언한 유시민 작가 발언을 두고 "이 대통령 흔들기를 멈추라"고 했다.
김대중 전 대통령 비서실장을 지낸 박 의원은 16일 자신의 페이스북에서 "잠을 설친다. 2시간 잤다"며 "유 전 이사장은 과거에도 DJ(김대중) 정부를 5년 내내 흔들었다. 분명 진보적 지식인인 유시민 작가는 누구를 대안으로 두고 이제 (취임한 지) 갓 1년 지난 이재명 대통령을 흔들어댈까"라고 했다.
유 작가는 전날 친여 성향 유튜브 '매불쇼'에 출연해, 이 대통령의 검찰개혁 방식과 국정 운영 전반을 두고 "매우 잘못된 판단을 하고 있다""고 지적하며 "필연적인 실패의 길로 가고 있다"고 주장했다.
이에 대해 박 의원은 "(유씨는) 그의 (서울대) 은사인 보수정당 조순 후보를 지지하며 그 유명한 'DJ필패론'을 역설했지만 국민은 DJ를 선택했다"고 짚었다.
'DJ 필패론'이란 유 작가가 1997년 제15대 대선을 앞두고 펴낸 저서 '97 대선 게임의 법칙'에서, '반호남 정서'를 이유로 김 전 대통령의 대권 도전에 반대 입장을 밝힌 것을 가리킨다.
박 의원은 "(유씨는) DJ 정부를 5년 내내 흔들고 괴롭혔다"며 "그의 패악질과 훼방에도 DJ는 역사적 국민적 가장 성공한 대통령으로 기록됐다"고 했다.
이어 "이 대통령도 그의 이유 없는 흔들림에도 필연적 실패의 길이 아니라 필연적 성공의 길로 가고 있다"며 "집권 1년 차에 민주주의를 회복시켰고 내란청산 3대 개혁은 성공적으로 진행되고 있다.'345정책 비전'은 온 국민이 희망을 갖고 노력한다"고 했다.
박 의원은 "(유씨는) 60세가 넘으면 뇌가 (썩는다고) 운운했다. 이제 유 작가도 머잖아 70대에 진입하지 않느냐"고도 했다.
그러면서 "DJ 5년을 괴롭혔으면 그것으로 충분하다. 이 대통령을 도와 필연적 성공의 길로 가야 내란세력이 등장 못한다. 도와 달라"고 했다.
유씨 발언을 둘러싸고 여권에서는 격앙된 목소리가 터져 나오고 있다.
박홍근 기획예산처 장관도 페이스북에서 "(유씨) 발언에 개탄을 금할 수 없다"며 "국민의 신경안정제 노릇을 하며, 끝나지 않을 것만 같던 내란 계엄의 춥고 어두운 겨울밤을 함께 헤쳐온 동지의 언어라고는 믿기 어렵다"고 했다.
박 장관은 또 "이런 식의 비난은 저주와 다르지 않다. 걱정이 아니라 소망으로 비칠 뿐이다. 왜 자꾸 분열의 씨앗을 뿌리는가"고 지적했다.
chogiza@newspim.com