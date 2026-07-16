한은, 기준금리 2.75%로 0.25%p 인상…14개월 동결 기조 '마침표'

AI 핵심 요약beta
- 한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 연2.75%로 0.25%p 인상했다.
- 3년6개월 만의 인상으로 14개월간 동결 기조를 끝내고 긴축 국면으로 전환했다.
- 물가상승·가계대출·주택가격·환율 등 지표를 근거로 시장 예상대로 인상 결정을 내렸다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 현재 연 2.50%에서 연 2.75%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 2023년 1월 이후 3년 6개월 만의 기준금리 인상이다.
금통위는 이날 서울 중구 한국은행에서 한국통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 2.75%로 올리기로 결정했다.
이번 인상으로 지난해 5월 기준금리 인하 이후 14개월 간 이어진 동결 기조를 마무리하고 긴축 국면으로 전환했다.
이번 결정은 시장의 예상에 부합하는 결과다. 한국은행은 지난 5월 금통위에서 기준금리를 동결했지만 장용성 위원과 유상대 부총재가 인상 소수의견을 냈다.
당시 신현송 한국은행 총재도 기자간담회에서 "향후 논의의 대상은 금리를 언제, 얼마나 빨리, 어디까지 올릴지"라며 사실상 기준금리 인상을 예고했다. 이후 국회 업무보고에서도 "물가 오름세와 성장세 개선, 금융안정 리스크 등을 고려할 때 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다"고 밝힌 바 있다.
이후 발표된 경제지표도 시장의 금리 인상 전망에 힘을 실었다. 지난 6월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.2%로 두 달 연속 3%대를 기록했고, 반도체 중심의 성장세도 이어졌다.
여기에 가계대출 증가와 수도권 주택가격 상승 등 금융안정 부담이 확대된 데다 달러/원 환율도 최근 1500원 아래로 내려왔지만 여전히 높은 수준을 이어가면서 금통위가 물가와 금융불균형, 외환시장 불안에 대응하는 데 무게를 둔 것으로 풀이된다.
eoyn2@newspim.com