[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 현재 연 2.50%에서 연 2.75%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 2023년 1월 이후 3년 6개월 만의 기준금리 인상이다.
금통위는 이날 서울 중구 한국은행에서 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 2.75%로 올리기로 결정했다.
이번 인상으로 지난해 5월 기준금리 인하 이후 14개월간 이어진 동결 기조를 마무리하고 긴축 국면에 들어섰다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
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[속보] 한은, 기준금리 연 2.75%로 인상…3년 6개월 만에 긴축 재개
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 현재 연 2.50%에서 연 2.75%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 2023년 1월 이후 3년 6개월 만의 기준금리 인상이다.