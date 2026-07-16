금투협, 사모펀드 운용전문인력 주말과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 16일 사모운용전문인력 교육생을 모집했다.
- 교육은 8월 6일까지 신청받고 9월 18일 개강한다.
- 사모펀드 제도·법률·직무윤리 등 12시간 교육을 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 '사모집합투자기구(일반·기관전용) 운용전문인력(주말)' 집합교육 과정의 교육생을 오는 8월 6일까지 모집한다고 16일 밝혔다. 개강일은 9월 18일이다.
이번 과정은 사모집합투자기구 운용전문인력으로 등록하려는 금융회사 종사자를 대상으로 마련됐다. 교육생들은 사모펀드 관련 제도와 법률, 직무윤리 등을 학습할 수 있다.
최근 사모펀드 시장이 기관투자자 중심으로 확대되면서 운용인력의 전문성과 내부통제 역량에 대한 중요성도 함께 커지고 있다.
금융투자협회는 해당 분야 전문가를 강사진으로 구성해 사모집합투자기구 운용에 필요한 법규와 세제, 사모펀드 시장 현황 등을 교육할 예정이다. 이를 통해 실무 역량 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
교육은 9월 18일부터 19일까지 총 2일간 12시간 동안 금융투자교육원에서 진행된다. 첫날은 오후 5시부터 오후 9시 30분까지 야간 교육으로, 둘째 날은 오전 9시부터 오후 6시까지 주간 교육으로 운영된다.
사모집합투자재산 운용전문인력으로 등록하려면 금융회사에서 임직원으로 3년 이상 근무한 경력과 함께 집합교육 및 이러닝을 포함한 총 40시간의 교육과정을 모두 이수해야 한다. 이러닝 과정은 연중 상시 신청과 수강이 가능하다.
수강 신청과 교육 관련 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com