당정, 육·해·공군 통합 '국군사관학교' 대전 자운대 창설키로..."구조적 개선 시급"

AI 핵심 요약beta
- 정부와 여당은 16일 대전 자운대에 육·해·공군 통합 국군사관학교를 창설하기로 했다
- 당정은 사관학교 통합으로 비효율을 개선하고 미래전·전작권 회복에 대비할 첨단 융합형 인재를 양성하기로 했다
- 새 학교는 연구기관 밀집 지역 장점을 살려 스마트캠퍼스로 조성하고 민간 교수 확대 등 통해 국방교육 허브로 발전시킬 계획이다
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기존 사관학교 통합해 비효율 개선
민간 교수 비율 50%로 대폭 확대
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정부와 여당은 16일 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 군사 교육·훈련 시설 및 연구기관이 밀집한 대전 자운대에 창설하기로 했다.
당정은 이날 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 국방부 당정협의회를 열고 이같이 결정했다.
국회 국방위원회 간사인 김병주 더불어민주당 의원은 당정협의 브리핑에서 "군의 첨단화와 과학화를 선도할 융합형 국방인재 양성은 더이상 미룰 수 없는 시대적 소명"이라며 "현재 기준의 사관학교 교육역량을 통합하고 혁신해 세계 최고 수준의 국군사관학교를 구축하기로 했다"고 밝혔다.
이어 "창설 과정에서의 일각의 우려에 대해서는 당 정책위와 국방위 차원에서 공청회, 세미나 등 다양한 의견 수렴 절차를 통해 보완 발전시키겠다"고 덧붙였다.
안규백 국방부 장관은 "지금 변하지 않으면 미래는 없다"며 사관학교를 개혁해야 하는 세 가지 이유로 ▲각군 사관학교 독립에 따른 비효율 구조 개선 ▲미래전에 대비한 전쟁양상 교육체계 변화 ▲전작권 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 주역 양성을 꼽았다.
안 장관은 특히 비효율성과 관련해 "각군 사관학교는 약 700명에서 1000명 규모로 종합대학의 단과대학 수준에 불과하지만, 전체 2900여 명의 생도 양성을 위해 3성 장군 3명을 포함한 7명의 장성과 3000여명의 지원 인력을 유지하고 있어 구조적 개선이 시급하다"고 지적했다.
새로 출범할 국군사관학교의 부지는 대전 자운대 지역으로 확정됐다. 안 장관은 "카이스트를 비롯해 항공우주연구원, 천문연구원, 통신연구원, 원자력연구원 등 최고 연구기관이 밀집해 최적의 지적 기반을 갖춘 과학기술의 심장부"라며 "과감한 집중투자를 통해 기존의 분산되고 노후화된 시설을 하나로 모아 규모의 경제가 실현되는 최고 수준의 통합교육 플랫폼과 최첨단 스마트 캠퍼스를 조성하겠다"고 강조했다.
교육 과정은 생도 개개인의 잠재력을 온전히 이끌 수 있는 자율적·특성화된 학사 운영이 도입된다. 우주, 사이버, 전자를 포함해 인공지능(AI) 등 전 영역 작전을 주도할 수 있는 각군 전문화 교육과 함께, 전작권 회복 이후 한미 장병이 협력할 수 있는 교육과정이 설계된다.
교수진 역량 강화를 위해 현재 약 24% 수준에 불과한 민간 교수 비율을 점차 50% 이상으로 확대하고, 국립대학 수준의 처우를 보장해 최고의 석학들을 초빙할 계획이다. 현역 교수들을 활용할 수 있는 방안도 함께 마련된다. 기존 각군 사관학교의 역사적 가치를 고려해 시설과 기념 공간은 보존·활용하는 방안을 찾기로 했다.
안 장관은 "장기적으로는 국군사관학교를 중심으로 간호사관학교, 삼사등(3사관학교), 학군(ROTC), 학사 등을 아우르는 국방 교육의 허브로 발전시켜 나가겠다"며 "이를 위해 국방교육개혁을 전담할 조직을 설립해 제반 사항을 속도감 있게 추진하고, 우수 인재가 자부심을 갖고 복무할 수 있도록 복무 여건의 실질적 개선도 병행하겠다"고 말했다.
allpass@newspim.com