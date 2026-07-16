한화투자증권, 디지털에셋에 300억 규모 전략적 투자 완료

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권은 16일 디지털에셋에 300억원 투자했다.
- 디지털에셋은 캔톤 네트워크를 운영하는 블록체인 기업이다.
- 한화투자증권은 디지털자산 사업 확장에 속도를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 16일 글로벌 금융 특화 블록체인 인프라 기업 Digital Asset Holdings LLC(이하 디지털에셋)에 약 300억원 규모의 전략적 투자를 시행했다고 밝혔다.
한화투자증권에 따르면 미국 뉴욕에 본사를 둔 디지털에셋은 골드만삭스, 미국예탁결제원(DTCC) 등 주요 글로벌 금융기관들이 채택한 금융 특화 개방형 블록체인인 '캔톤 네트워크(Canton Network)'를 운영하고 있다.
한화투자증권은 지난 4월 글로벌 금융 시장 내 디지털 전환 흐름에 대응하기 위해 디지털에셋과 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.
한화투자증권은 캔톤 네트워크 생태계에 본격적으로 참여하고 글로벌 금융기관들과 실질적인 협력 기반을 구축해 향후 디지털 자산 및 차세대 금융 서비스 분야에서 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화할 방침이다.
손종민 한화투자증권 미래전략실 전무는 "디지털에셋의 캔톤 네트워크 인프라와 독보적인 기술력은 한화투자증권의 디지털 자산 플랫폼 고도화에 핵심적인 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 글로벌 최고 수준의 기술 기업들과 협력해 디지털 자산 전문 증권사로 도약하겠다"고 말했다.
한편 한화투자증권은 디지털 자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle), Web3 인프라 기업 크리서스(Kresus), RWA(Real-World Asset, 실물 기반 자산) 토큰화 기업 시큐리타이즈(Securitize) 투자 등 데이터와 인프라를 아우르는 글로벌 디지털 금융 생태계 구축에 속도를 내고 있다.
rkgml925@newspim.com