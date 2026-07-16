현대해상, 전남 7개 요양병원과 '페이백 근절' 공동선언식 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 16일 여수엑스포컨벤션센터에서 페이백 근절 공동선언 선포식을 개최했다.
- 현대해상과 7개 요양병원은 허위·과잉 입원, 페이백, 환자 유인 행위 금지 등 자율준수 공동선언을 채택했다.
- 참여 기관들은 안내자료 비치와 정기 교육·점검으로 부당행위 예방을 이어가고 의료기관 자율준수 문화를 확산하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대해상이 여수·순천·광양 지역 7개 요양병원과 함께 건전한 의료문화 조성을 위한 공동선언 및 페이백 근절 선포식을 여수 엑스포컨벤션센터에서 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 선포식은 의료기관과 보험사가 협력해 ▲페이백 ▲허위·과잉 입원 ▲부당한 환자 유인 행위 등을 사전에 예방하고 신뢰받는 의료환경을 조성하기 위해 마련됐다. 선포식에 참여한 현송·이안·선암·정원·수·탑요양병원과 메디포레한방병원은 현대해상과 협력체계를 구축하고 자율준수 실천을 위한 공동선언을 채택했다.
행사에는 참여 병원 관계자들과 현대해상 관계자가 참석했다. 공동선언문에는 ▲허위·과잉 입원 및 형식적 입원 금지 ▲허위 진료기록 작성 금지 ▲본인부담금 면제·할인 및 진료비 환급 등 페이백 행위 금지 ▲환자 소개·알선·유인 행위 근절 ▲교육·점검·정보 공유를 통한 자율준수 활동 강화 등이 포함됐다.
현대해상과 참여 병원들은 원내 안내자료를 비치해 자율준수 홍보를 진행할 계획이다. 이와 함께 정기적인 내부 교육과 자체 점검을 통해 부당행위 예방활동을 지속하고, 필요시 관계 기관과의 협력을 이어갈 예정이다.
요양병원 관계자는 "환자와 보호자가 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 만들기 위해 지역 요양병원들이 자율적으로 뜻을 모았다"며 "이번 공동선언이 의료기관의 자율준수 문화 확산과 건전한 의료생태계 조성으로 이어지길 바란다"고 밝혔다.
현대해상 관계자는 "향후에도 의료기관의 자율준수 활동을 지원하고, 환자와 보험소비자의 권익 보호를 위해 협력을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com