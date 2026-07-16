한투운용, '혼돈의 K증시, 섹터별 점검' 주제 유튜브 라이브 세미나 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 16일 유튜브서 한투스테이션을 연다
- 세미나서는 코스피·코스닥 혼란 속 섹터 전망을 짚는다
- 반도체·전력·방산·바이오 ETF와 투자전략을 소개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 16일 자사 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다고 밝혔다. 세미나는 이날 오후 5시 30분부터 30분간 진행될 예정이다.
이번 세미나 주제는 '혼란과 혼돈의 주식시장 코스피, 코스닥의 운명은?'으로, 최근 큰 폭의 변동성을 보이고 있는 국내 주식시장의 상황을 짚어보기 위해 마련됐다. 한국투자신탁운용은 세미나를 통해 국내 시장의 주요 섹터 4개의 투자 전망을 분석하고, 섹터별로 투자할 수 있는 ACE 상장지수펀드(ETF) 라인업을 소개할 계획이다.
첫 번째 섹터는 'K반도체'다. 한국투자신탁운용은 ACE AI반도체TOP3+ ETF와 ACE K반도체TOP2+ ETF를 보유하고 있는 만큼 반도체주 고점 논란과 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업의 투자 기회를 분석해 전한다는 구상이다.
두 번째는 견조한 펀더멘털에도 불구하고 주가 흐름이 부진한 'K전력인프라'이다. 한국투자신탁운용은 지난 6월 전력 인프라 및 온사이트 발전 관련 기업 등에 투자하는 ACE 코리아AI전력TOP10 ETF를 신규 상장했다. 이날 세미나를 통해서는 전력인프라 관련주의 주가 반등 트리거는 무엇이 될 수 있는지 등을 살펴본다.
세 번째는 산업의 단계가 바뀌고 있는 'K방산'이다. 주요 증권사 분석 보고서에 따르면 국내 방산 산업은 빠른 납기를 앞세운 직수출을 넘어 글로벌 공동 개발 단계로 진입하며 성장 지속이 전망된다. 최근 발표된 북대서양조약기구(NATO)와의 조달 기본 협정 협상 개시가 대표적으로, 협상 체결 시 연 15조원 규모의 공동 조달 시장 참여 기반을 마련하게 된다. 이에 K방산 핵심 기업들에 투자하는 ACE K방산TOP5+ ETF를 소개한다.
마지막은 기술 수출 및 임상 시험 성공으로 가치를 입증하고 있는 'K바이오'다. 한국투자신탁운용은 오는 21일 ACE K바이오코스닥액티브 ETF 상장을 앞둔 만큼 투자자들이 주목할 바이오 이벤트와 투자 전략을 설명할 예정이다.
라이브 세미나 시청자 대상 이벤트도 진행된다. 세미나 중 진행되는 깜짝이벤트에 참여한 시청자 중 추첨을 통해 BHC 치킨 기프티콘(20명)과 에어팟 프로3(1명) 등을 제공한다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "국내 증시의 변동성이 심화하며 포트폴리오 변경을 고민하는 투자자 분들이 많은 것으로 알고 있다"며 "ACE ETF에서 준비한 이번 라이브 세미나를 통해 국내 증시의 주요 섹터별 분석을 확인하시길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com