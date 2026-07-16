하나금융그룹, 인천지역 어르신 위한 삼계탕 나눔 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 15일 인천 가좌노인문화센터서 봉사했다
- 혹서기 취약 어르신에 삼계탕과 행복상자를 전달했다
- 9월 본점 이전 앞두고 인천서 사회공헌을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융그룹(회장 함영주)은 지난 15일 인천 서해구에 위치한 가좌노인문화센터를 방문해 혹서기에 취약한 어르신들을 위한 보양식 나눔과 행복상자를 전달하는 봉사활동을 실시했다고 16일 밝혔다.
이번 봉사활동은 오는 9월 인천 청라국제도시 본점 이전을 앞두고 하나금융그룹이 지난 4월부터 인천지역에서 이어오고 있는 릴레이 사회공헌 활동의 일환으로 진행됐다.
지난 4월 인천 연희노인문화센터 벽화 조성, 5월 인천 서구 강남시장 환경개선 활동, 6월 인천 가좌청소년센터 벽화 조성에 이어 이번 초복 맞이 보양식 나눔까지 4개월 연속으로 인천 지역사회를 위한 따뜻한 행보를 이어가고 있다.
그룹 임직원의 자발적인 참여로 진행된 이날 봉사활동에서는 취약계층 어르신을 위한 삼계탕 점심식사 제공과 더불어, 거동이 불편해 복지관을 찾지 못하는 어르신의 가정을 직접 방문해 보양식과 즉석밥 등이 담긴 행복상자를 전달하는 뜻깊은 시간을 가졌다.
봉사활동에 참여한 하나금융그룹 임직원은 "식사를 하시며 환하게 웃으시는 어르신들을 보니 오히려 더 큰 에너지를 얻었다"며 "무더운 여름을 건강하게 보내시는 데 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음으로 봉사에 참여했다"고 소감을 전했다.
하나금융그룹은 15일 가좌노인문화센터의 삼계탕 나눔 봉사활동을 시작으로 16일 남동구, 24일 계양구 등 인천지역 복지관 9곳에서 취약계층 어르신 약 4천명에게 삼계탕 점심식사를 제공하고, 거동이 불편하신 어르신을 위한 행복상자 1,000개를 순차적으로 전달할 예정이다.
한편, 하나금융그룹의 하나드림타운 조성사업은 지난 2017년 통합데이터센터를 시작으로 2019년 하나글로벌캠퍼스를 선보였으며, 오는 9월 그룹 헤드쿼터 이전을 끝으로 3단계에 걸친 대규모 프로젝트를 완성하게 된다. 하나드림타운은 첨단 업무환경과 혁신적인 조직문화가 결합되어 디지털금융을 주도하고 글로벌 금융시장을 선도하는 등 한 단계 더 높은 도약을 이끌어 낼 것으로 기대된다.
ssup825@newspim.com