대한노인회·광복회·부영그룹..."UN데이 국경일 지정 제안"

AI 핵심 요약beta
- 노인회·광복회 등 6개 단체가 16일 유엔데이 국경일 지정을 위한 공동 캠페인을 벌였다고 밝혔다.
- 이들 단체는 제헌 헌법 제정과 6·25 전쟁에서 유엔의 지원과 참전을 조명하며 국가 차원의 예우 필요성을 주장했다.
- 유엔데이 국경일 지정은 대한민국 탄생과 유지 과정에서 유엔 역할을 기억해 미래 세대에 계승하자는 취지라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 제헌절을 맞아 과거 공휴일이었던 '유엔데이(10월 24일)'를 국경일로 지정하자는 공동 캠페인이 진행되고 있다.
대한노인회, 광복회, 대한민국헌정회, 대한민국재향군인회, 유엔한국협회, 부영그룹은 제헌절을 계기로 '제헌절, 대한민국 제헌 헌법 제정에는 UN이 함께했습니다' 캠페인을 추진하고 있다고 16일 밝혔다.
이들 단체는 대한민국이 유엔의 지원 아래 1948년 5월 10일 총선거를 실시하고 제헌국회를 구성해 같은 해 7월 17일 제헌 헌법을 공포했으며, 8월 15일 정부를 수립한 과정을 조명했다. 아울러 6·25 전쟁 당시 유엔군 참전과 지원에 대한 감사의 뜻도 함께 담았다고 설명했다.
단체들은 대한민국이 유엔의 도움으로 민주 선거를 실시하고 정부를 수립했으며, 이후 유엔군의 지원으로 국가를 지켜낸 역사를 가진 만큼 유엔에 대한 국가 차원의 예우가 필요하다고 주장했다.
우리나라는 독립 이후 미 군정기를 거쳐 1948년 유엔한국임시위원단(UNTCOK)의 지원 아래 총선거를 실시했다. 이를 통해 구성된 제헌국회는 헌법 제1조인 '대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다'를 포함한 제헌 헌법을 공포했다.
1950년 발발한 6·25 전쟁 당시에는 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 유엔군이 참전했다. 전투지원 16개국, 의료지원 6개국, 물자·재정지원 38개국 등 총 60개국이 대한민국을 지원했으며 약 198만명이 참전했다.
우리나라는 1950년부터 유엔 창설일인 10월 24일을 '유엔데이'로 지정해 공휴일로 기념했으나, 1976년 공휴일에서 제외했다.
이중근 부영그룹 회장은 "제헌절은 대한민국 헌법 공포를 기념하는 날인 만큼 유엔의 역할도 함께 기억할 필요가 있다"며 "'유엔데이 국경일 지정'은 대한민국의 탄생과 유지 과정에서 유엔이 수행한 역할을 기억하고 이를 미래 세대에 계승하자는 취지"라고 말했다.
leedh@newspim.com