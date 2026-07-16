스카이월드와이드, 국회 정책포럼서 국가 AI 인프라 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 스카이월드와이드 신재혁 대표가 8일 피지컬 AI 전략포럼에서 데이터 주권·국산 합성데이터 육성 정책을 제시했다.
- 신 대표는 피지컬 AI 경쟁력 핵심이 데이터라며 국산 데이터베이스 기반 관리체계와 합성데이터 인프라 구축 필요성을 강조했다.
- 스카이월드와이드·스카이인텔리전스는 그래프 DB·합성데이터로 제조·로봇 자동화를 지원하고 ABB·엔비디아와 협력해 글로벌 표준화와 실증을 추진하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 에이전트 및 데이터베이스 솔루션 기업 스카이월드와이드의 신재혁 대표가 지난 8일 국회의원회관에서 열린 '피지컬 AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼'에 산업계 대표 위원으로 참석해 데이터 주권 확보와 국산 합성데이터 산업 육성을 위한 정책 방향을 제시했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 포럼은 피지컬 AI 분야에서 한국의 기술 주도권 확보를 위해 산·학·연·정이 기술과 정책을 공유하는 자리였다.
국회 과학기술정보방송통신위원회 정동영·최형두 의원과 산업통상자원중소벤처기업위원회 정진욱·이철규 의원이 공동 주최했으며, 한국산업기술기획평가원(KEIT), 중소기업기술정보진흥원(TIPA), 정보통신산업진흥원(NIPA)이 공동 주관했다. 정부·공공기관과 반도체·로봇·제조·AI 분야 주요 기업 관계자들이 참석해 피지컬 AI 산업 경쟁력 확보 방안을 논의했다.
신 대표는 "피지컬 AI 시대의 핵심 승부처는 데이터 경쟁력"이라고 강조했다. 피지컬 AI는 반도체나 로봇 같은 하드웨어만으로 완성되지 않으며, 로봇이 실제 환경을 인식하고 스스로 판단해 움직이려면 현실의 다양한 상황을 담은 데이터를 학습해야 한다는 설명이다.
신 대표는 "데이터를 많이 확보하는 것만으로는 충분하지 않다"며 "국내에서 생산되는 산업 데이터를 국산 기술로 저장·관리·활용할 수 있어야 비로소 데이터 주권을 확보할 수 있다"고 지적했다. 이를 위해 "국산 데이터베이스 기반의 데이터 관리 체계와 피지컬 AI 학습에 필요한 합성데이터 인프라를 함께 육성해야 한다"고 제언했다.
스카이월드와이드는 그래프 데이터베이스(GDB) 기반 데이터 기술과 디지털 트윈·합성데이터 인프라를 바탕으로 제조 산업 현장 자동화와 로봇 고도화에 필요한 합성데이터를 제공하고 있다.
신 대표는 "합성데이터는 피지컬 AI가 실제 환경의 다양한 상황을 학습하도록 돕는 '교과서'이자, 실패 사례를 보완하는 '오답노트'"라고 설명했다. 로봇이 실제 공장에 투입되기 전 다양한 상황을 미리 학습해야 하지만, 현장에서 드물게 발생하는 불량이나 예외 상황을 모두 수집하기는 어렵고 생산라인을 멈출 수도 없기 때문이다.
회사에 따르면 관계사인 스카이인텔리전스는 글로벌 산업용 로봇 자동화 기업 ABB 로보틱스, AI 반도체 선도기업 엔비디아와 전략적 협력 체계를 구축했다. 스카이인텔리전스는 양사와 제조 환경의 완전 자동화와 로봇 고도화에 필요한 합성데이터를 생산하고, 피지컬 AI 학습 데이터의 글로벌 표준화 작업을 공동 추진 중이다.
엔비디아 홈페이지에 게재된 공식 리테일 파트너 13개 글로벌 기업 중 유일한 한국 기업이며, 최근 ABB 로보틱스와 전략적 협력 프레임워크 협약을 체결하고 산업·제조 분야에서 피지컬 AI 기술의 실증과 확산을 추진하고 있다.
신 대표는 "피지컬 AI는 데이터와 소프트웨어, 반도체, 제조 하드웨어가 유기적으로 결합돼야 하는 국가 전략 산업"이라며 "스카이월드와이드는 국내 유일의 그래프 데이터 특허 기술과 공공 부문 레퍼런스를 바탕으로 정형 데이터부터 합성데이터까지 아우르는 국산 데이터 인프라를 구축하고 있다"고 말했다.
이어 "소프트웨어와 하드웨어의 결합, 그리고 정부의 지원이 뒷받침된다면 피지컬 AI 데이터 인프라 시장에서 대한민국의 입지를 더욱 넓혀갈 수 있을 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com