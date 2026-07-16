HLB바이오스텝, 파킨슨병 치료제 IND 승인 지원

AI 핵심 요약beta
- 옙바이오가 16일 파킨슨병 치료제 YPD-01 임상1상 IND 승인을 받았다고 밝혔다
- HLB바이오스텝·HLB바이오코드가 비임상 개발과 IND 제출 위한 통합 비임상 패키지 서비스를 수행했다
- YPD-01은 PARIS 단백질을 표적하는 세계 최초 경구용 질병조절치료제로 추가 비임상 시험과 임상2상 진입을 공동 추진할 계획이다
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PK·독성·안전성평가 통합 수행
비임상부터 IND 제출까지 원스톱 지원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB바이오스텝은 통합 비임상 서비스를 제공한 옙바이오의 파킨슨병 치료제 후보물질 'YPD-01'이 식품의약품안전처로부터 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다고 16일 밝혔다.
회사는 자회사 HLB바이오코드와 함께 지난 10일 임상 1상 IND 승인을 받은 'YPD-01'의 비임상 개발과 IND 제출을 위한 통합 비임상 패키지 서비스를 수행했다.
'YPD-01'은 파킨슨병의 발병과 진행에 관여하는 단백질인 PARIS(ZNF746)를 표적으로 하는 세계 최초의 경구용 질병조절치료제(DMT) 후보물질이다.
HLB바이오스텝은 약동학(PK) 시험을 통해 임상시험 설계에 필요한 데이터를 제공했으며, HLB바이오코드는 GLP 기준에 따라 단회·반복투여 독성시험과 유전독성시험, 안전성약리시험 등 IND 제출에 필요한 안전성 평가를 수행했다. 회사는 후보물질의 비임상 개발부터 식약처 IND 제출에 필요한 비임상 패키지 구축까지 전 과정을 지원했다고 설명했다.
HLB바이오스텝은 PK와 독성, 안전성 평가를 아우르는 통합 비임상 서비스를 구축했으며, 최근에는 임상 CRO와의 협력을 통해 비임상부터 임상까지 원스톱으로 지원하는 신약개발 플랫폼을 마련했다.
옙바이오는 이번 IND 승인 과정에서 확인한 HLB바이오스텝과 HLB바이오코드의 전문성을 바탕으로 임상 1상과 함께 임상 2상 진입에 필요한 추가 비임상 시험도 공동으로 추진할 예정이다.
김성준 옙바이오 대표는 "후보물질의 비임상 개발부터 IND 제출까지 전문성과 경험을 갖춘 HLB바이오스텝과 HLB바이오코드의 지원으로 임상 진입의 첫 단계를 성공적으로 마칠 수 있었다"고 말했다.
백성진 HLB바이오스텝 대표는 "이번 IND 승인은 통합 비임상 서비스의 경쟁력을 보여준 사례"라며 "임상 CRO와의 협력까지 더해 신약개발 전 과정을 지원하는 플랫폼을 기반으로 국내외 고객사와의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com